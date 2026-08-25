https://1prime.ru/20260825/kazahstan-872649106.html

Казахстан скорректировал план добычи нефти из-за атак на КТК

Казахстан скорректировал план добычи нефти из-за атак на КТК - 25.08.2026, ПРАЙМ

Казахстан скорректировал план добычи нефти из-за атак на КТК

Казахстан скорректировал план добычи нефти на 2026 год до 96 миллионов тонн с 98 миллионов тонн из-за потерь, связанных с атаками на инфраструктуру Каспийского... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:45+0300

2026-08-25T11:45+0300

2026-08-25T11:45+0300

нефть

казахстан

астана

ктк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872649106.jpg?1787647503

АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Казахстан скорректировал план добычи нефти на 2026 год до 96 миллионов тонн с 98 миллионов тонн из-за потерь, связанных с атаками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. "План добычи нефти в связи с атаками на КТК будет скорректирован. Мы планировали добыть 98 миллионов тонн. Сейчас скорректированный план составляет 96 миллионов тонн. Потери от атак на КТК составят 3,5 миллиона тонн", - сообщил Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.

казахстан

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, казахстан, астана, ктк