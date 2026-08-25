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Казахстан скорректировал план добычи нефти из-за атак на КТК
Казахстан скорректировал план добычи нефти из-за атак на КТК - 25.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан скорректировал план добычи нефти из-за атак на КТК
Казахстан скорректировал план добычи нефти на 2026 год до 96 миллионов тонн с 98 миллионов тонн из-за потерь, связанных с атаками на инфраструктуру Каспийского... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:45+0300
2026-08-25T11:45+0300
2026-08-25T11:45+0300
нефть
казахстан
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ктк
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АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Казахстан скорректировал план добычи нефти на 2026 год до 96 миллионов тонн с 98 миллионов тонн из-за потерь, связанных с атаками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"План добычи нефти в связи с атаками на КТК будет скорректирован. Мы планировали добыть 98 миллионов тонн. Сейчас скорректированный план составляет 96 миллионов тонн. Потери от атак на КТК составят 3,5 миллиона тонн", - сообщил Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
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нефть, казахстан, астана, ктк
Нефть, КАЗАХСТАН, Астана, КТК
Казахстан скорректировал план добычи нефти из-за атак на КТК
Казахстан скорректировал план добычи нефти на 2026 год до 96 миллионов тонн
АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Казахстан скорректировал план добычи нефти на 2026 год до 96 миллионов тонн с 98 миллионов тонн из-за потерь, связанных с атаками на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"План добычи нефти в связи с атаками на КТК будет скорректирован. Мы планировали добыть 98 миллионов тонн. Сейчас скорректированный план составляет 96 миллионов тонн. Потери от атак на КТК составят 3,5 миллиона тонн", - сообщил Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.