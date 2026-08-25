https://1prime.ru/20260825/kazahstan-872649502.html
Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе"
Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе" - 25.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе"
Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в ближайшие три месяца возобновляться не будут, сообщил министр энергетики республики Ерлан... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:06+0300
2026-08-25T12:06+0300
2026-08-25T12:06+0300
нефть
германия
астана
казахстан
александр новак
нпз
транснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872649502.jpg?1787648774
АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в ближайшие три месяца возобновляться не будут, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Казахстанская нефть ранее поступала на НПЗ в городе Шведте по нефтепроводу "Дружба", однако с 1 мая ее транспортировка осуществляется в обход этого маршрута. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле связывал изменение маршрута с техническими возможностями.
"На сегодняшний момент у нас в планах трехмесячных, которые мы получаем от ПАО "Транснефть", стоит 0. То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусматривается на ближайшие три предстоящих месяца", - сообщил Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане.
По данным казахстанского минэнерго, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
германия
астана
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, германия, астана, казахстан, александр новак, нпз, транснефть
Нефть, ГЕРМАНИЯ, Астана, КАЗАХСТАН, Александр Новак, НПЗ, Транснефть
Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе"
Минэнерго Казахстана: поставки нефти в Германию по "Дружбе" возобновляться не будут
АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в ближайшие три месяца возобновляться не будут, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Казахстанская нефть ранее поступала на НПЗ в городе Шведте по нефтепроводу "Дружба", однако с 1 мая ее транспортировка осуществляется в обход этого маршрута. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле связывал изменение маршрута с техническими возможностями.
"На сегодняшний момент у нас в планах трехмесячных, которые мы получаем от ПАО "Транснефть", стоит 0. То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусматривается на ближайшие три предстоящих месяца", - сообщил Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане.
По данным казахстанского минэнерго, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.