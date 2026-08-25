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Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе" - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе"
Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе" - 25.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе"
Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в ближайшие три месяца возобновляться не будут, сообщил министр энергетики республики Ерлан... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:06+0300
2026-08-25T12:06+0300
нефть
германия
астана
казахстан
александр новак
нпз
транснефть
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АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в ближайшие три месяца возобновляться не будут, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. Казахстанская нефть ранее поступала на НПЗ в городе Шведте по нефтепроводу "Дружба", однако с 1 мая ее транспортировка осуществляется в обход этого маршрута. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле связывал изменение маршрута с техническими возможностями. "На сегодняшний момент у нас в планах трехмесячных, которые мы получаем от ПАО "Транснефть", стоит 0. То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусматривается на ближайшие три предстоящих месяца", - сообщил Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане. По данным казахстанского минэнерго, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
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нефть, германия, астана, казахстан, александр новак, нпз, транснефть
Нефть, ГЕРМАНИЯ, Астана, КАЗАХСТАН, Александр Новак, НПЗ, Транснефть
12:06 25.08.2026
 
Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе"

Минэнерго Казахстана: поставки нефти в Германию по "Дружбе" возобновляться не будут

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АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в ближайшие три месяца возобновляться не будут, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Казахстанская нефть ранее поступала на НПЗ в городе Шведте по нефтепроводу "Дружба", однако с 1 мая ее транспортировка осуществляется в обход этого маршрута. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле связывал изменение маршрута с техническими возможностями.
"На сегодняшний момент у нас в планах трехмесячных, которые мы получаем от ПАО "Транснефть", стоит 0. То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусматривается на ближайшие три предстоящих месяца", - сообщил Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане.
По данным казахстанского минэнерго, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
 
НефтьГЕРМАНИЯАстанаКАЗАХСТАНАлександр НовакНПЗТранснефть
 
 
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