https://1prime.ru/20260825/kazahstan-872649502.html

Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе"

Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе" - 25.08.2026, ПРАЙМ

Казахстан не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по "Дружбе"

Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в ближайшие три месяца возобновляться не будут, сообщил министр энергетики республики Ерлан... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:06+0300

2026-08-25T12:06+0300

2026-08-25T12:06+0300

нефть

германия

астана

казахстан

александр новак

нпз

транснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872649502.jpg?1787648774

АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Поставки казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" в ближайшие три месяца возобновляться не будут, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. Казахстанская нефть ранее поступала на НПЗ в городе Шведте по нефтепроводу "Дружба", однако с 1 мая ее транспортировка осуществляется в обход этого маршрута. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле связывал изменение маршрута с техническими возможностями. "На сегодняшний момент у нас в планах трехмесячных, которые мы получаем от ПАО "Транснефть", стоит 0. То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусматривается на ближайшие три предстоящих месяца", - сообщил Аккенженов на брифинге в правительстве в Астане. По данным казахстанского минэнерго, германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.

германия

астана

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, германия, астана, казахстан, александр новак, нпз, транснефть