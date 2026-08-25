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Пожар на Атырауском НПЗ в Казахстане ликвидирован

Пожар на Атырауском НПЗ в Казахстане ликвидирован - 25.08.2026, ПРАЙМ

Пожар на Атырауском НПЗ в Казахстане ликвидирован

Пожар на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода в Казахстане полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС республики. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:59+0300

2026-08-25T14:59+0300

2026-08-25T14:59+0300

нефть

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нпз

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АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Пожар на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода в Казахстане полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС республики. Ранее во вторник сообщалось, что на НПЗ произошло возгорание специального оборудования для сбора и отделения нефтешлама. На момент происшествия работы на объекте не проводились. Причины возгорания устанавливаются. "Сообщение о задымлении поступило на пульт "112" 25 августа в 12:55 (10.55 мск.). С учетом специфики объекта силы и средства МЧС были незамедлительно направлены к месту происшествия по повышенному рангу вызова. В 13:42 (11.22 мск.) пожар был локализован, распространение огня остановлено. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано", - говорится в сообщении. Также в ведомстве уточнили, что пострадавших нет, ситуация находится под контролем. По данным МЧС, в тушении были задействованы около 65 человек и 19 единиц техники министерства, а также пожарные и спасательные службы аэропорта и нефтяных компаний. На месте работал оперативный штаб, координировавший действия всех привлеченных сил и средств. Атырауский НПЗ введен в эксплуатацию в 1945 году. Проектная мощность предприятия составляет 5,5 миллиона тонн нефти в год, глубина переработки - до 86,4%. Завод выпускает более 20 видов нефтепродуктов.

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нефть, казахстан, мчс, нпз