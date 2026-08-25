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"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT

"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT

Война США и Израиля против Ирана стала неожиданным подтверждением устойчивости многолетней стратегии энергобезопасности Китая, пишет New York Times. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:25+0300

2026-08-25T18:25+0300

2026-08-25T18:41+0300

энергетика

нефть

китай

сша

иран

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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Война США и Израиля против Ирана стала неожиданным подтверждением устойчивости многолетней стратегии энергобезопасности Китая, пишет New York Times."Иранская война показывает, что энергетическая стратегия Китая работает", — заявило издание.По мнению журналистов, в конце февраля, когда начался конфликт в Персидском заливе, Китай, импортирующий более 70% потребляемой нефти, выглядел уязвимым, поскольку около половины поставок шло с Ближнего Востока. Однако, вопреки ожиданиям, Пекин успешно пережил одно из самых серьезных нефтяных потрясений современности, отметило издание."Война президента [США Дональда] Трампа против Ирана стала долгожданным откровением для Китая, который пережил один из самых серьезных перебоев в поставках нефти в современной истории, продемонстрировав, что многолетняя подготовка смягчила огромную уязвимость и потенциальный рычаг влияния США на Пекин в геополитической конфронтации", — подчеркнули в New York Times.В издании подчеркнули, что Пекин диверсифицировал источники поставок, сократив долю Ближнего Востока, и накопил крупнейшие в мире стратегические запасы нефти, сопоставимые с резервами США и Японии вместе взятыми. Кроме того, Китай начал активно переводить транспорт на электричество, став крупнейшим в мире рынком электромобилей."Эта долгосрочная стратегия прошла проверку на прочность в реальных условиях во время войны с Ираном — и пока что она ее выдержала", — констатировали журналисты.Они подчеркнули, что Китай становится энергетическим центром нового типа, который способен влиять на мировые цены и выдерживать внешние потрясения будучи крупным импортером. Таким образом, геополитика в энергетике смещается от контроля над потоками нефти к контролю над электрифицированными промышленными системами, где у Китая есть явное преимущество перед США, заключило издание.

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китай

сша

иран

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нефть, китай, сша, иран