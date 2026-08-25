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"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT
"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT
Война США и Израиля против Ирана стала неожиданным подтверждением устойчивости многолетней стратегии энергобезопасности Китая, пишет New York Times. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T18:25+0300
2026-08-25T18:41+0300
энергетика
нефть
китай
сша
иран
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Война США и Израиля против Ирана стала неожиданным подтверждением устойчивости многолетней стратегии энергобезопасности Китая, пишет New York Times."Иранская война показывает, что энергетическая стратегия Китая работает", — заявило издание.По мнению журналистов, в конце февраля, когда начался конфликт в Персидском заливе, Китай, импортирующий более 70% потребляемой нефти, выглядел уязвимым, поскольку около половины поставок шло с Ближнего Востока. Однако, вопреки ожиданиям, Пекин успешно пережил одно из самых серьезных нефтяных потрясений современности, отметило издание."Война президента [США Дональда] Трампа против Ирана стала долгожданным откровением для Китая, который пережил один из самых серьезных перебоев в поставках нефти в современной истории, продемонстрировав, что многолетняя подготовка смягчила огромную уязвимость и потенциальный рычаг влияния США на Пекин в геополитической конфронтации", — подчеркнули в New York Times.В издании подчеркнули, что Пекин диверсифицировал источники поставок, сократив долю Ближнего Востока, и накопил крупнейшие в мире стратегические запасы нефти, сопоставимые с резервами США и Японии вместе взятыми. Кроме того, Китай начал активно переводить транспорт на электричество, став крупнейшим в мире рынком электромобилей."Эта долгосрочная стратегия прошла проверку на прочность в реальных условиях во время войны с Ираном — и пока что она ее выдержала", — констатировали журналисты.Они подчеркнули, что Китай становится энергетическим центром нового типа, который способен влиять на мировые цены и выдерживать внешние потрясения будучи крупным импортером. Таким образом, геополитика в энергетике смещается от контроля над потоками нефти к контролю над электрифицированными промышленными системами, где у Китая есть явное преимущество перед США, заключило издание.
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нефть, китай, сша, иран
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, США, ИРАН
18:25 25.08.2026 (обновлено: 18:41 25.08.2026)
 
"Стратегия работает": Китай избежал нефтяной ловушки Запада, пишет NYT

NYT: война в Иране показала, что энергетическая стратегия Китая работает

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Война США и Израиля против Ирана стала неожиданным подтверждением устойчивости многолетней стратегии энергобезопасности Китая, пишет New York Times.
"Иранская война показывает, что энергетическая стратегия Китая работает", — заявило издание.
По мнению журналистов, в конце февраля, когда начался конфликт в Персидском заливе, Китай, импортирующий более 70% потребляемой нефти, выглядел уязвимым, поскольку около половины поставок шло с Ближнего Востока. Однако, вопреки ожиданиям, Пекин успешно пережил одно из самых серьезных нефтяных потрясений современности, отметило издание.
"Война президента [США Дональда] Трампа против Ирана стала долгожданным откровением для Китая, который пережил один из самых серьезных перебоев в поставках нефти в современной истории, продемонстрировав, что многолетняя подготовка смягчила огромную уязвимость и потенциальный рычаг влияния США на Пекин в геополитической конфронтации", — подчеркнули в New York Times.
В издании подчеркнули, что Пекин диверсифицировал источники поставок, сократив долю Ближнего Востока, и накопил крупнейшие в мире стратегические запасы нефти, сопоставимые с резервами США и Японии вместе взятыми. Кроме того, Китай начал активно переводить транспорт на электричество, став крупнейшим в мире рынком электромобилей.
"Эта долгосрочная стратегия прошла проверку на прочность в реальных условиях во время войны с Ираном — и пока что она ее выдержала", — констатировали журналисты.
Они подчеркнули, что Китай становится энергетическим центром нового типа, который способен влиять на мировые цены и выдерживать внешние потрясения будучи крупным импортером. Таким образом, геополитика в энергетике смещается от контроля над потоками нефти к контролю над электрифицированными промышленными системами, где у Китая есть явное преимущество перед США, заключило издание.
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"Напрасно тратились": Китай догоняет США в гонке ИИ
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