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Минприроды ждет выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда
Минприроды ждет выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда - 25.08.2026, ПРАЙМ
Минприроды ждет выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда
Минприроды РФ ожидает выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда в Балтийском море, на который компания претендовала с 2016 года, до конца года,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T09:33+0300
2026-08-25T09:33+0300
2026-08-25T09:33+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минприроды РФ ожидает выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда в Балтийском море, на который компания претендовала с 2016 года, до конца года, подготовка соответствующего проекта распоряжения завершается, следует из сообщения пресс-службы министерства для РИА Новости. Как заявили в начале августа РИА Новости в Минприроды, заявка "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка Надежда находится на рассмотрении у ведомств, этот процесс может занять до месяца. Тогда в Минприроды отметили, что в случае поддержки всеми участниками министерство предоставит материалы на рассмотрение в правительство. "Сейчас завершается подготовка проекта распоряжения о предоставлении права пользования участком недр федерального значения. Предоставление участка Надежда в пользование возможно до конца года", - рассказали в Минприроды РФ. Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако неоднократные попытки компании получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса". После внесения Надежды в мае в федеральный перечень "Лукойлу" стала доступна возможность обновить заявку с учетом утвержденных на федеральном уровне границ участка.
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бизнес, россия, минприроды, лукойл
Бизнес, РОССИЯ, Минприроды, Лукойл
Минприроды ждет выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда
Минприроды ожидает выдачу лицензии на участок недр Надежда в Балтийском море до конца года
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минприроды РФ ожидает выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда в Балтийском море, на который компания претендовала с 2016 года, до конца года, подготовка соответствующего проекта распоряжения завершается, следует из сообщения пресс-службы министерства для РИА Новости.
Как заявили в начале августа РИА Новости в Минприроды
, заявка "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка Надежда находится на рассмотрении у ведомств, этот процесс может занять до месяца. Тогда в Минприроды отметили, что в случае поддержки всеми участниками министерство предоставит материалы на рассмотрение в правительство.
"Сейчас завершается подготовка проекта распоряжения о предоставлении права пользования участком недр федерального значения. Предоставление участка Надежда в пользование возможно до конца года", - рассказали в Минприроды РФ.
Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл
", однако неоднократные попытки компании получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса".
После внесения Надежды в мае в федеральный перечень "Лукойлу" стала доступна возможность обновить заявку с учетом утвержденных на федеральном уровне границ участка.