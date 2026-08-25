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Минприроды ждет выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда

Минприроды ждет выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда - 25.08.2026, ПРАЙМ

Минприроды ждет выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда

Минприроды РФ ожидает выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда в Балтийском море, на который компания претендовала с 2016 года, до конца года,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T09:33+0300

2026-08-25T09:33+0300

2026-08-25T09:33+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Минприроды РФ ожидает выдачу лицензии "Лукойлу" на участок недр Надежда в Балтийском море, на который компания претендовала с 2016 года, до конца года, подготовка соответствующего проекта распоряжения завершается, следует из сообщения пресс-службы министерства для РИА Новости. Как заявили в начале августа РИА Новости в Минприроды, заявка "Лукойл-Калининградморнефть" на геологическое изучение участка Надежда находится на рассмотрении у ведомств, этот процесс может занять до месяца. Тогда в Минприроды отметили, что в случае поддержки всеми участниками министерство предоставит материалы на рассмотрение в правительство. "Сейчас завершается подготовка проекта распоряжения о предоставлении права пользования участком недр федерального значения. Предоставление участка Надежда в пользование возможно до конца года", - рассказали в Минприроды РФ. Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако неоднократные попытки компании получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса". После внесения Надежды в мае в федеральный перечень "Лукойлу" стала доступна возможность обновить заявку с учетом утвержденных на федеральном уровне границ участка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минприроды, лукойл