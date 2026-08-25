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Россия и Белоруссия обсуждают производство спецтехники для шахт - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Белоруссия обсуждают производство спецтехники для шахт
Россия и Белоруссия обсуждают производство спецтехники для шахт - 25.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия обсуждают производство спецтехники для шахт
Россия и Белоруссия обсуждают реализацию нового проекта по производству специальной техники для шахт, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:44+0300
2026-08-25T14:44+0300
бизнес
промышленность
белоруссия
денис мантуров
александр лукашенко
белаз
норникель
трансмашхолдинг
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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия обсуждают реализацию нового проекта по производству специальной техники для шахт, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Сейчас на повестке новый проект с "Белазом" по разработке производства специальной техники для компании "Норникель". Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями", - сказал Мантуров. Первый вице-премьер России отметил, что отечественные компании горнодобывающей промышленности хорошо знакомы с техникой "Белаза". Кроме того, белорусский производитель использует и российскую компонентную базу, например, двигатели компании "Трансмашхолдинг". Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии вручил первому вице-премьеру России орден Дружбы Народов.
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бизнес, промышленность, белоруссия, денис мантуров, александр лукашенко, белаз, норникель, трансмашхолдинг
Бизнес, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, Денис Мантуров, Александр Лукашенко, БелАз, Норникель, Трансмашхолдинг
14:44 25.08.2026
 
Россия и Белоруссия обсуждают производство спецтехники для шахт

Мантуров: Россия и Белоруссия обсуждают разработку новой спецтехники для шахт

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия обсуждают реализацию нового проекта по производству специальной техники для шахт, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Сейчас на повестке новый проект с "Белазом" по разработке производства специальной техники для компании "Норникель". Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями", - сказал Мантуров.
Первый вице-премьер России отметил, что отечественные компании горнодобывающей промышленности хорошо знакомы с техникой "Белаза". Кроме того, белорусский производитель использует и российскую компонентную базу, например, двигатели компании "Трансмашхолдинг".
Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии вручил первому вице-премьеру России орден Дружбы Народов.
 
БизнесПромышленностьБЕЛОРУССИЯДенис МантуровАлександр ЛукашенкоБелАзНорникельТрансмашхолдинг
 
 
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