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Россия и Белоруссия обсуждают производство спецтехники для шахт

Россия и Белоруссия обсуждают производство спецтехники для шахт - 25.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия обсуждают производство спецтехники для шахт

Россия и Белоруссия обсуждают реализацию нового проекта по производству специальной техники для шахт, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:44+0300

2026-08-25T14:44+0300

2026-08-25T14:44+0300

бизнес

промышленность

белоруссия

денис мантуров

александр лукашенко

белаз

норникель

трансмашхолдинг

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МИНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия обсуждают реализацию нового проекта по производству специальной техники для шахт, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Сейчас на повестке новый проект с "Белазом" по разработке производства специальной техники для компании "Норникель". Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями", - сказал Мантуров. Первый вице-премьер России отметил, что отечественные компании горнодобывающей промышленности хорошо знакомы с техникой "Белаза". Кроме того, белорусский производитель использует и российскую компонентную базу, например, двигатели компании "Трансмашхолдинг". Утром во вторник Мантуров прибыл во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко. Президент Белоруссии вручил первому вице-премьеру России орден Дружбы Народов.

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бизнес, промышленность, белоруссия, денис мантуров, александр лукашенко, белаз, норникель, трансмашхолдинг