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Более 60% немцев не ждут роста экономики при правительстве Мерца
Более 60% немцев не ждут роста экономики при правительстве Мерца - 25.08.2026, ПРАЙМ
Более 60% немцев не ждут роста экономики при правительстве Мерца
Свыше 60% немцев не ожидают роста экономики при правительстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца, свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA по... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:25+0300
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БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Свыше 60% немцев не ожидают роста экономики при правительстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца, свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild. "65% участников опроса INSA заявили, что не ожидают роста экономики при нынешнем правительстве Германии", - говорится в публикации. Кроме того, 51% немцев опасаются снижения личного благосостояния. Лишь 11% опрошенных надеются на улучшение своего финансового положения. Опрос также показал, что немцы не испытывают доверия к правящей коалиции ФРГ в контексте решения и других насущных проблем. Например, 41% респондентов ожидают в обозримом будущем дальнейшего ухудшения ситуации с мигрантами и предоставлением убежища, и только 14% рассчитывают на ее улучшение. Опрос проводился с 14 по 17 августа среди 1003 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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мировая экономика, банки, германия, фрг, фридрих мерц, bild
Мировая экономика, Банки, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц, Bild
Более 60% немцев не ждут роста экономики при правительстве Мерца
Bild: 65% немцев не ожидают роста экономики при правительстве Мерца
БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Свыше 60% немцев не ожидают роста экономики при правительстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца, свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild.
"65% участников опроса INSA заявили, что не ожидают роста экономики при нынешнем правительстве Германии", - говорится в публикации.
Кроме того, 51% немцев опасаются снижения личного благосостояния. Лишь 11% опрошенных надеются на улучшение своего финансового положения.
Опрос также показал, что немцы не испытывают доверия к правящей коалиции ФРГ в контексте решения и других насущных проблем. Например, 41% респондентов ожидают в обозримом будущем дальнейшего ухудшения ситуации с мигрантами и предоставлением убежища, и только 14% рассчитывают на ее улучшение.
Опрос проводился с 14 по 17 августа среди 1003 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.