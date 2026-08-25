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Суд обязал Т-Банк заплатить клиенту за траты по утерянной карте

Суд обязал Т-Банк заплатить клиенту за траты по утерянной карте - 25.08.2026, ПРАЙМ

Суд обязал Т-Банк заплатить клиенту за траты по утерянной карте

Мосгорсуд обязал Т-Банк выплатить компенсацию клиенту за непредоставление информации об операциях, которые были совершены злоумышленниками после утраты его... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T13:10+0300

2026-08-25T13:10+0300

2026-08-25T13:11+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мосгорсуд обязал Т-Банк выплатить компенсацию клиенту за непредоставление информации об операциях, которые были совершены злоумышленниками после утраты его карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Из материалов дела следует, что житель столицы потерял кредитную карту Т-Банка, оформленную на его имя. После обнаружения пропажи карту он заблокировал. Однако увидел в истории расходов операций траты на сумму 12 235 рублей, которые были совершены злоумышленниками после ее потери. Банк об операциях своего клиента не уведомил. Решить вопрос миром не удалось, и мужчина обратился в Савеловский районный суд Москвы. В иске к АО "Т-Банк" он просил взыскать компенсацию морального вреда за непредоставление информации о проводимых операциях по его счету. Савеловский районный суд в удовлетворении исковых требований отказал. Житель столицы обжаловал это решение в апелляции. "Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда не согласилась с выводами суда первой инстанции, признав действия банка по непредоставлению заемщику необходимой информации о совершении расходных операций по его кредитной карте незаконными, и взыскала компенсацию морального вреда размере 7000 рублей и штраф в размере 3500 рублей", - сказала собеседница агентства.

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