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Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 90 долларов
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 90 долларов - 25.08.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 90 долларов
Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, а стоимость барреля марки Brent впервые за неделю опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T09:04+0300
2026-08-25T09:04+0300
2026-08-25T09:04+0300
нефть
рынок
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, а стоимость барреля марки Brent впервые за неделю опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 8.52 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,61% относительно предыдущего закрытия - до 89,99 доллара за баррель, показатель впервые с 17 августа опустился ниже 90 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 0,56% - до 84,53 доллара за баррель.
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нефть, рынок, баррель, цена за баррель
Нефть, Рынок, баррель, цена за баррель
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 90 долларов
Цена барреля нефти марки Brent впервые с 17 августа опустилась ниже 90 долларов за баррель
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, а стоимость барреля марки Brent впервые за неделю опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.52 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,61% относительно предыдущего закрытия - до 89,99 доллара за баррель, показатель впервые с 17 августа опустился ниже 90 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 0,56% - до 84,53 доллара за баррель.