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Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 90 долларов

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 90 долларов - 25.08.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже 90 долларов

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, а стоимость барреля марки Brent впервые за неделю опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T09:04+0300

2026-08-25T09:04+0300

2026-08-25T09:04+0300

нефть

рынок

баррель

цена за баррель

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром, а стоимость барреля марки Brent впервые за неделю опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 8.52 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,61% относительно предыдущего закрытия - до 89,99 доллара за баррель, показатель впервые с 17 августа опустился ниже 90 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 0,56% - до 84,53 доллара за баррель.

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