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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 89 долларов
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 89 долларов - 25.08.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 89 долларов
Мировые цены на нефть ускоряют падение во вторник, а стоимость барреля марки Brent впервые с 17 августа опустилась ниже 89 долларов, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:08+0300
2026-08-25T12:08+0300
2026-08-25T12:08+0300
нефть
торги
топливо
цена за баррель
баррель
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускоряют падение во вторник, а стоимость барреля марки Brent впервые с 17 августа опустилась ниже 89 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 11.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,72% относительно предыдущего закрытия - до 88,98 доллара за баррель, показатель впервые с 17 августа опустился ниже 89 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 1,91% - до 83,39 доллара за баррель.
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нефть, торги, топливо, цена за баррель, баррель
Нефть, Торги, топливо, цена за баррель, баррель
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 89 долларов
Цена барреля нефти Brent впервые с 17 августа опустилась ниже 89 долларов за баррель
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускоряют падение во вторник, а стоимость барреля марки Brent впервые с 17 августа опустилась ниже 89 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,72% относительно предыдущего закрытия - до 88,98 доллара за баррель, показатель впервые с 17 августа опустился ниже 89 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 1,91% - до 83,39 доллара за баррель.