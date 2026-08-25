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Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 89 долларов

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 89 долларов - 25.08.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 89 долларов

Мировые цены на нефть ускоряют падение во вторник, а стоимость барреля марки Brent впервые с 17 августа опустилась ниже 89 долларов, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:08+0300

2026-08-25T12:08+0300

2026-08-25T12:08+0300

нефть

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топливо

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускоряют падение во вторник, а стоимость барреля марки Brent впервые с 17 августа опустилась ниже 89 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 11.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 1,72% относительно предыдущего закрытия - до 88,98 доллара за баррель, показатель впервые с 17 августа опустился ниже 89 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 1,91% - до 83,39 доллара за баррель.

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нефть, торги, топливо, цена за баррель, баррель