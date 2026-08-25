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Хуже, чем когда либо: СМИ предупредили о крупнейшем энергокризисе в истории - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Хуже, чем когда либо: СМИ предупредили о крупнейшем энергокризисе в истории
Хуже, чем когда либо: СМИ предупредили о крупнейшем энергокризисе в истории - 25.08.2026, ПРАЙМ
Хуже, чем когда либо: СМИ предупредили о крупнейшем энергокризисе в истории
Почти половина мировой нефти добывается в странах, затронутых конфликтами в 2026 году, пишет Reuters. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:27+0300
2026-08-25T15:27+0300
нефть
сша
энергетика
израиль
иран
мэа
нпз
мировая экономика
россия
украина
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Почти половина мировой нефти добывается в странах, затронутых конфликтами в 2026 году, пишет Reuters."Нынешние перебои в поставках превзошли предыдущие энергетические кризисы", — подчеркнуло издание.Журналисты уточнили, что удары США и Израиля по Ирану спровоцировали крупнейший в истории кризис поставок нефти, а конфликт на Украине вынудил сократить добычу и переработку даже в соседнем Казахстане. К этому добавились продолжающийся конфликт в Ливии и введенные США в начале года ограничения на экспорт венесуэльской нефти еще больше обострили ситуацию.По расчетам агентства, основанным на данных МЭА, страны, затронутые этими конфликтами, в совокупности добывали около 45 миллионов баррелей нефти в сутки, исходя из прогнозируемой добычи на 2025 год, что составляет более 43% мирового предложения. Кроме того, военные действия вывели из строя около 10% мировых мощностей по переработке нефти."Эти перебои увеличили зависимость мира от поставок нефти из США, хотя и они время от времени нарушались из-за суровых погодных условий", — добавили в журналисты.Они подчеркнули, что рост цен на топливо стал ключевым драйвером инфляции, привел к удорожанию заимствований и способствовал росту американского госдолга до рекордных 40 триллионов долларов. Цены на дизель в США достигли максимума, несмотря на работу НПЗ на полную мощность, уточнило издание.В марте члены МЭА высвободили 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией в Персидском заливе.
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сша
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нефть, сша, израиль, иран, мэа, нпз, мировая экономика, россия, украина, казахстан, ливия
Нефть, США, Энергетика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, МЭА, НПЗ, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, КАЗАХСТАН, ЛИВИЯ
15:27 25.08.2026
 
Хуже, чем когда либо: СМИ предупредили о крупнейшем энергокризисе в истории

Reuters: почти половина мировой нефти добывается в затронутых конфликтами странах

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Почти половина мировой нефти добывается в странах, затронутых конфликтами в 2026 году, пишет Reuters.
"Нынешние перебои в поставках превзошли предыдущие энергетические кризисы", — подчеркнуло издание.
Журналисты уточнили, что удары США и Израиля по Ирану спровоцировали крупнейший в истории кризис поставок нефти, а конфликт на Украине вынудил сократить добычу и переработку даже в соседнем Казахстане. К этому добавились продолжающийся конфликт в Ливии и введенные США в начале года ограничения на экспорт венесуэльской нефти еще больше обострили ситуацию.
По расчетам агентства, основанным на данных МЭА, страны, затронутые этими конфликтами, в совокупности добывали около 45 миллионов баррелей нефти в сутки, исходя из прогнозируемой добычи на 2025 год, что составляет более 43% мирового предложения. Кроме того, военные действия вывели из строя около 10% мировых мощностей по переработке нефти.
"Эти перебои увеличили зависимость мира от поставок нефти из США, хотя и они время от времени нарушались из-за суровых погодных условий", — добавили в журналисты.
Они подчеркнули, что рост цен на топливо стал ключевым драйвером инфляции, привел к удорожанию заимствований и способствовал росту американского госдолга до рекордных 40 триллионов долларов. Цены на дизель в США достигли максимума, несмотря на работу НПЗ на полную мощность, уточнило издание.
В марте члены МЭА высвободили 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией в Персидском заливе.
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