Хуже, чем когда либо: СМИ предупредили о крупнейшем энергокризисе в истории
Reuters: почти половина мировой нефти добывается в затронутых конфликтами странах
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Почти половина мировой нефти добывается в странах, затронутых конфликтами в 2026 году, пишет Reuters.
"Нынешние перебои в поставках превзошли предыдущие энергетические кризисы", — подчеркнуло издание.
Журналисты уточнили, что удары США и Израиля по Ирану спровоцировали крупнейший в истории кризис поставок нефти, а конфликт на Украине вынудил сократить добычу и переработку даже в соседнем Казахстане. К этому добавились продолжающийся конфликт в Ливии и введенные США в начале года ограничения на экспорт венесуэльской нефти еще больше обострили ситуацию.
По расчетам агентства, основанным на данных МЭА, страны, затронутые этими конфликтами, в совокупности добывали около 45 миллионов баррелей нефти в сутки, исходя из прогнозируемой добычи на 2025 год, что составляет более 43% мирового предложения. Кроме того, военные действия вывели из строя около 10% мировых мощностей по переработке нефти.
"Эти перебои увеличили зависимость мира от поставок нефти из США, хотя и они время от времени нарушались из-за суровых погодных условий", — добавили в журналисты.
Они подчеркнули, что рост цен на топливо стал ключевым драйвером инфляции, привел к удорожанию заимствований и способствовал росту американского госдолга до рекордных 40 триллионов долларов. Цены на дизель в США достигли максимума, несмотря на работу НПЗ на полную мощность, уточнило издание.
В марте члены МЭА высвободили 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках в связи с ситуацией в Персидском заливе.