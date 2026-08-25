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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель - 25.08.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются на 4%, стоимость барреля марки Brent впервые с 14 августа опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:04+0300

2026-08-25T19:04+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 4%, стоимость барреля марки Brent впервые с 14 августа опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,98% относительно предыдущего закрытия - до 86,95 доллара за баррель, показатель впервые с 14 августа находится ниже 87 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,82% - до 81,76 доллара за баррель.

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нефть, торги, brent, wti