https://1prime.ru/20260825/neft-872670189.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель - 25.08.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются на 4%, стоимость барреля марки Brent впервые с 14 августа опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:04+0300
2026-08-25T19:04+0300
2026-08-25T19:04+0300
энергетика
нефть
торги
brent
wti
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_47af5351b098af85da19d88d3486a52f.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 4%, стоимость барреля марки Brent впервые с 14 августа опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,98% относительно предыдущего закрытия - до 86,95 доллара за баррель, показатель впервые с 14 августа находится ниже 87 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,82% - до 81,76 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20260825/neft-872661463.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_099a87fe441f0e71b13a524b007a2628.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, brent, wti
Энергетика, Нефть, Торги, Brent, WTI
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель впервые с 14 августа
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 4%, стоимость барреля марки Brent впервые с 14 августа опустилась ниже 87 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,98% относительно предыдущего закрытия - до 86,95 доллара за баррель, показатель впервые с 14 августа находится ниже 87 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,82% - до 81,76 доллара за баррель.
Хуже, чем когда-либо: СМИ предупредили о крупнейшем энергокризисе в истории