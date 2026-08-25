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Новошахтинский НПЗ пострадал при атаке на Ростовскую область

Новошахтинский НПЗ пострадал при атаке на Ростовскую область - 25.08.2026, ПРАЙМ

Новошахтинский НПЗ пострадал при атаке на Ростовскую область

Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область, завод временно приостановило работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:27+0300

2026-08-25T10:27+0300

2026-08-25T10:27+0300

нефть

россия

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нпз

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - ПРАЙМ. Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область, завод временно приостановило работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. "В результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ", - написал он на платформе "Макс". Предприятие временно приостановило работу, добавил губернатор.

ростовская область

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нефть, россия, ростовская область, нпз