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Новошахтинский НПЗ пострадал при атаке на Ростовскую область - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Новошахтинский НПЗ пострадал при атаке на Ростовскую область
Новошахтинский НПЗ пострадал при атаке на Ростовскую область - 25.08.2026, ПРАЙМ
Новошахтинский НПЗ пострадал при атаке на Ростовскую область
Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область, завод временно приостановило работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:27+0300
2026-08-25T10:27+0300
нефть
россия
ростовская область
нпз
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - ПРАЙМ. Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область, завод временно приостановило работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. "В результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ", - написал он на платформе "Макс". Предприятие временно приостановило работу, добавил губернатор.
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нефть, россия, ростовская область, нпз
Нефть, РОССИЯ, Ростовская область, НПЗ
10:27 25.08.2026
 
Новошахтинский НПЗ пострадал при атаке на Ростовскую область

Слюсарь сообщил о повреждении Новошахтинского НПЗ в результате атаки на Ростовскую область

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в регионах России
Продажа дизельного топлива в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - ПРАЙМ. Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область, завод временно приостановило работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ", - написал он на платформе "Макс".
Предприятие временно приостановило работу, добавил губернатор.
 
НефтьРОССИЯРостовская областьНПЗ
 
 
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