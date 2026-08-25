https://1prime.ru/20260825/novoshakhtinskoe-872647359.html

Пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет

Пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет - 25.08.2026, ПРАЙМ

Пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет

Пострадавших на Новошахтинском НПЗ, который приостановил работу после атаки на Ростовскую область, нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:11+0300

2026-08-25T11:11+0300

2026-08-25T11:11+0300

нефть

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - ПРАЙМ. Пострадавших на Новошахтинском НПЗ, который приостановил работу после атаки на Ростовскую область, нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Как ранее проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь, Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки на Ростовскую область, завод временно приостановил работу. "Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации на Новошахтинском НПЗ.

ростовская область

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нефть, россия, ростовская область