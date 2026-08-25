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Пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет
Пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет - 25.08.2026, ПРАЙМ
Пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет
Пострадавших на Новошахтинском НПЗ, который приостановил работу после атаки на Ростовскую область, нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:11+0300
2026-08-25T11:11+0300
нефть
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - ПРАЙМ. Пострадавших на Новошахтинском НПЗ, который приостановил работу после атаки на Ростовскую область, нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Как ранее проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь, Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки на Ростовскую область, завод временно приостановил работу. "Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации на Новошахтинском НПЗ.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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нефть, россия, ростовская область
Нефть, РОССИЯ, Ростовская область
11:11 25.08.2026
 
Пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет

Власти Ростовской области: пострадавших на Новошахтинском НПЗ нет

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - ПРАЙМ. Пострадавших на Новошахтинском НПЗ, который приостановил работу после атаки на Ростовскую область, нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Как ранее проинформировал губернатор региона Юрий Слюсарь, Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки на Ростовскую область, завод временно приостановил работу.
"Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации на Новошахтинском НПЗ.
 
НефтьРОССИЯРостовская область
 
 
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