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Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти
Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти - 25.08.2026, ПРАЙМ
Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти
Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти, при этом около 70% полученных нефтепродуктов планируется поставлять в Россию, а до 30%... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:36+0300
2026-08-25T12:36+0300
нефть
россия
казахстан
астана
нпз
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АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти, при этом около 70% полученных нефтепродуктов планируется поставлять в Россию, а до 30% - оставлять на внутреннем рынке, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. "На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов - бензин, дизель. Остальное будет отправляться в Россию", - сообщил Аккенженов на брифинге в Астане. По его словам, поставки российской нефти на НПЗ для переработки могут начаться уже сейчас. Глава минэнерго уточнил, что сырье будет доставляться железнодорожным транспортом, поскольку завод не подключен к трубопроводным системам России и Казахстана. Объем поставок будет зависеть от пропускной способности железной дороги. "Конденсат" - нефтеперерабатывающий завод в Западно-Казахстанской области, введенный в эксплуатацию в 1998 году. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат, его мощность - около 850 тысяч тонн в год. Выпускает бензин и дизельное топливо.
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нефть, россия, казахстан, астана, нпз
Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Астана, НПЗ
12:36 25.08.2026
 
Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти

Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти

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АЛМА-АТА, 25 авг - ПРАЙМ. Казахстанский НПЗ "Конденсат" может начать переработку российской нефти, при этом около 70% полученных нефтепродуктов планируется поставлять в Россию, а до 30% - оставлять на внутреннем рынке, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"На сегодняшний момент у нас договоренность есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов - бензин, дизель. Остальное будет отправляться в Россию", - сообщил Аккенженов на брифинге в Астане.
По его словам, поставки российской нефти на НПЗ для переработки могут начаться уже сейчас. Глава минэнерго уточнил, что сырье будет доставляться железнодорожным транспортом, поскольку завод не подключен к трубопроводным системам России и Казахстана. Объем поставок будет зависеть от пропускной способности железной дороги.
"Конденсат" - нефтеперерабатывающий завод в Западно-Казахстанской области, введенный в эксплуатацию в 1998 году. Предприятие перерабатывает нефть и газовый конденсат, его мощность - около 850 тысяч тонн в год. Выпускает бензин и дизельное топливо.
 
НефтьРОССИЯКАЗАХСТАНАстанаНПЗ
 
 
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