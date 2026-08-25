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На Шымкентском НПЗ произошел сбой электроснабжения

На Шымкентском НПЗ произошел сбой электроснабжения - 25.08.2026, ПРАЙМ

На Шымкентском НПЗ произошел сбой электроснабжения

Сбой электроснабжения произошел на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на юге Казахстана, сообщает пресс-служба нефтегазового оператора "Казмунайгаз" | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T18:33+0300

2026-08-25T18:33+0300

2026-08-25T18:33+0300

нефть

казахстан

казмунайгаз

мчс

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АСТАНА, 25 авг - ПРАЙМ. Сбой электроснабжения произошел на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на юге Казахстана, сообщает пресс-служба нефтегазового оператора "Казмунайгаз" (КМГ). "На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе произошла посадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения 220 кВ АО "KEGOC"... Подача электроэнергии восстановлена и производится перезапуск одной технологической установки", - говорится в сообщении. В КМГ отметили, что в настоящий момент производственные объекты шымкентского завода работают в штатном режиме, инцидент не повлиял на суточное производство нефтепродуктов, отгрузка осуществляется в штатном режиме. Ранее во вторник на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода на западе Казахстана был ликвидирован пожар. По данным МЧС республики, на заводе произошло возгорание специального оборудования для сбора и отделения нефтешлама. На момент происшествия работы на объекте не проводились. Причины возгорания устанавливаются.

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нефть, казахстан, казмунайгаз, мчс