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ЕЭК обнулила таможенную пошлину при импорте ниобий-алюминиевой лигатуры
ЕЭК обнулила таможенную пошлину при импорте ниобий-алюминиевой лигатуры - 25.08.2026, ПРАЙМ
ЕЭК обнулила таможенную пошлину при импорте ниобий-алюминиевой лигатуры
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила таможенную пошлину при импорте в страны ЕАЭС ниобий-алюминиевой лигатуры на срок по 31 октября 2028... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:44+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила таможенную пошлину при импорте в страны ЕАЭС ниобий-алюминиевой лигатуры на срок по 31 октября 2028 года, сообщили в пресс-службе ЕЭК. "Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение выделить в ТН ВЭД ЕАЭС отдельную подсубпозицию для ниобий-алюминиевой лигатуры и установить в отношении нее ставку ввозной таможенной пошлины в размере 0% сроком по 31 октября 2028 года включительно", - сказано в сообщении. Ниобий-алюминиевая лигатура представляет собой серебристо-серые металлические гранулы диаметром до 3 миллиметров и применяется в металлургии при производстве титановых слитков в качестве легирующего компонента, уточила пресс-служба. Отмечается, что до настоящего времени в позиции 8112 92 410 0 ТН ВЭД ЕАЭС помимо ниобий-алюминиевой лигатуры классифицировался ниобий (колумбий) - необработанный и в виде порошка. Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении рассматриваемого товара установлена в размере 10% от таможенной стоимости, следует из релиза. "Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на снижение себестоимости производства готовой продукции за счет сокращения издержек на приобретение сырья, а также на повышение рентабельности", – приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева. Он добавил, что ниобий-алюминиевая лигатура используется, в частности, для производства титановых сплавов для медицинской отрасли.
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Бизнес, РОССИЯ, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС, ВЭД
ЕЭК обнулила таможенную пошлину при импорте ниобий-алюминиевой лигатуры
Коллегия ЕЭК обнулила пошлину при импорте ниобий-алюминиевой лигатуры
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила таможенную пошлину при импорте в страны ЕАЭС ниобий-алюминиевой лигатуры на срок по 31 октября 2028 года, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии
приняла решение выделить в ТН ВЭД ЕАЭС
отдельную подсубпозицию для ниобий-алюминиевой лигатуры и установить в отношении нее ставку ввозной таможенной пошлины в размере 0% сроком по 31 октября 2028 года включительно", - сказано в сообщении.
Ниобий-алюминиевая лигатура представляет собой серебристо-серые металлические гранулы диаметром до 3 миллиметров и применяется в металлургии при производстве титановых слитков в качестве легирующего компонента, уточила пресс-служба.
Отмечается, что до настоящего времени в позиции 8112 92 410 0 ТН ВЭД ЕАЭС помимо ниобий-алюминиевой лигатуры классифицировался ниобий (колумбий) - необработанный и в виде порошка. Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении рассматриваемого товара установлена в размере 10% от таможенной стоимости, следует из релиза.
"Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на снижение себестоимости производства готовой продукции за счет сокращения издержек на приобретение сырья, а также на повышение рентабельности", – приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.
Он добавил, что ниобий-алюминиевая лигатура используется, в частности, для производства титановых сплавов для медицинской отрасли.