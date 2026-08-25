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Украина стала лидером по импорту оружия из стран Запада

Украина стала лидером по импорту оружия из стран Запада - 25.08.2026, ПРАЙМ

Украина стала лидером по импорту оружия из стран Запада

Украина заняла первое место по импорту оружия из стран Запада в 2024 году, в некоторых из них на поставки Киеву пришлось от 70% до 92% от всех объемов... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T20:38+0300

2026-08-25T20:38+0300

2026-08-25T20:38+0300

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ЖЕНЕВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украина заняла первое место по импорту оружия из стран Запада в 2024 году, в некоторых из них на поставки Киеву пришлось от 70% до 92% от всех объемов отправляемого вооружения, следует из данных Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), которые изучило РИА Новости. В тексте "Мониторинга выполнения Договора о торговле оружием" за 2026 год приведены данные по импорту и экспорту оружия странами-участницами договора за 2024 год. Так, 92,3% от всего экспорта оружия из Великобритании в 2024 году пришлось на Украину. Согласно переданным ООН данным, Лондон экспортировал 2989 единиц основных видов обычных вооружений, охватывающих шесть категорий. Большинство составили боевые дроны (77%), бронированные боевые машины и ракеты. Также Великобритания экспортировала 55 704 единицы стрелкового оружия и легких вооружений. Большинство составляли винтовки и карабины (89,3%), штурмовые винтовки и гранатометы. В Германии на Украину пришлось 78,7% военного экспорта. ФРГ сообщила о поставках 903 единиц обычных вооружений (бронированных боевых машин, ракет и боевых танков) и об экспорте 59 755 единиц стрелкового оружия и легких вооружений, большинство из которых составляли штурмовые винтовки (83,4%). В Чехии поставки Украине составили 79,5% от всего оборонного экспорта, в Канаде – 77,4%, в Польше – 69,5%. Для Франции и Нидерландов Украина также стала первым импортером вооружений (46,2% и 29,8% соответственно), при этом 87,7% французского экспорта стрелкового оружия и легких вооружений также поступило на Украину. В Италии 21,1% военного экспорта пришлось на Киев, в Испании – 19,2% и 98,5% стрелкового оружия и легких вооружений. В Эстонии более трети этого типа оружия (36,6%) в 2024 году также было продано Украине. Португалия в 2024 году отчиталась о дотациях Украине на сумму 29,9 миллиона долларов. Киеву была передана 31 единица оружия: бронированные боевые машины, крупнокалиберные артиллерийские системы и пилотируемые ударные вертолеты. Норвегия, по данным, переданным ЮНИДИР, поставила Киеву 23 бронированные боевые машины, 50 винтовок и карабинов и 55 пистолетов-пулеметов. Все эти данные страны-участницы договора сообщают добровольно, при этом в договоре есть пункт о возможности сокрытия информации о торговле оружием, если она представляет коммерческую тайну. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20260825/ukraina-872673970.html

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мировая экономика, украина, великобритания, оон, нато, оружие