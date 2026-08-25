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Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе
Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе - 25.08.2026, ПРАЙМ
Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе
Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, сообщило Министерство иностранных... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:11+0300
2026-08-25T19:11+0300
иран
ормузский пролив
оман
аббас аракчи
нефть
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ТЕГЕРАН, 25 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.Ведомство отметило, что вопросы, связанные с Ормузским проливом, обсуждались на встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди. Встреча прошла в конструктивном ключе. "Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин", - говорится в заявлении ведомства. МИД Ирана отметил, что стороны продолжат технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом. Кроме того, Тегеран и Маскат намерены в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанным с судоходством и безопасностью. "Обе стороны подчеркнули важность совместного диалога со странами региона, граничащими с Персидским заливом, а также указали на необходимостью соблюдения международного права и уважения суверенных прав прибрежных стран", - добавили в иранском ведомстве. В иранском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это совместное с Оманом заявление.
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иран
ормузский пролив
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иран, ормузский пролив, оман, аббас аракчи, нефть
ИРАН, Ормузский пролив, ОМАН, Аббас Аракчи, Нефть
19:11 25.08.2026
 
Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе

Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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ТЕГЕРАН, 25 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.
Ведомство отметило, что вопросы, связанные с Ормузским проливом, обсуждались на встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди. Встреча прошла в конструктивном ключе.
"Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин", - говорится в заявлении ведомства.
МИД Ирана отметил, что стороны продолжат технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом.
Кроме того, Тегеран и Маскат намерены в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанным с судоходством и безопасностью.
"Обе стороны подчеркнули важность совместного диалога со странами региона, граничащими с Персидским заливом, а также указали на необходимостью соблюдения международного права и уважения суверенных прав прибрежных стран", - добавили в иранском ведомстве.
В иранском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это совместное с Оманом заявление.
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ИРАНОрмузский проливОМАНАббас АракчиНефть
 
 
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