Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе
Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу
© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
© AP Photo / Asghar Besharati
ТЕГЕРАН, 25 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.
Ведомство отметило, что вопросы, связанные с Ормузским проливом, обсуждались на встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди. Встреча прошла в конструктивном ключе.
"Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин", - говорится в заявлении ведомства.
МИД Ирана отметил, что стороны продолжат технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом.
Кроме того, Тегеран и Маскат намерены в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанным с судоходством и безопасностью.
"Обе стороны подчеркнули важность совместного диалога со странами региона, граничащими с Персидским заливом, а также указали на необходимостью соблюдения международного права и уважения суверенных прав прибрежных стран", - добавили в иранском ведомстве.
В иранском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это совместное с Оманом заявление.