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Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе

Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе - 25.08.2026, ПРАЙМ

Иран и Оман обсудили создание временного коридора в Ормузском проливе

Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, сообщило Министерство иностранных... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:11+0300

2026-08-25T19:11+0300

2026-08-25T19:11+0300

иран

ормузский пролив

оман

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 25 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута, сообщило Министерство иностранных дел Ирана.Ведомство отметило, что вопросы, связанные с Ормузским проливом, обсуждались на встрече главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди. Встреча прошла в конструктивном ключе. "Предложенные рамки включали создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузском проливу, а также соглашение о создании совместного проекта по очистке пролива от мин", - говорится в заявлении ведомства. МИД Ирана отметил, что стороны продолжат технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом. Кроме того, Тегеран и Маскат намерены в дальнейшем обсудить создание механизма для обмена информацией по регулированию морского трафика и предоставлению услуг, связанным с судоходством и безопасностью. "Обе стороны подчеркнули важность совместного диалога со странами региона, граничащими с Персидским заливом, а также указали на необходимостью соблюдения международного права и уважения суверенных прав прибрежных стран", - добавили в иранском ведомстве. В иранском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это совместное с Оманом заявление.

https://1prime.ru/20260825/iran-872662322.html

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иран, ормузский пролив, оман, аббас аракчи, нефть