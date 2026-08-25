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Россия за семь месяцев экспортировала рекордный объем рыбных консервов - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Россия за семь месяцев экспортировала рекордный объем рыбных консервов
Россия за семь месяцев экспортировала рекордный объем рыбных консервов - 25.08.2026, ПРАЙМ
Россия за семь месяцев экспортировала рекордный объем рыбных консервов
Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем рыбных консервов в стоимостном выражении, опередив прошлый рекорд в 33 миллиона долларов, сообщил... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:37+0300
2026-08-25T10:37+0300
россия
белоруссия
казахстан
узбекистан
агроэкспорт
еаэс
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем рыбных консервов в стоимостном выражении, опередив прошлый рекорд в 33 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "За семь месяцев 2026 года экспортная выручка от поставок рыбных консервов достигла максимального значения за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд за тот же период времени был зафиксирован в 2025 году, когда выручка составила около 33 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Так, по оценкам экспертов, за этот период (без учета данных стран ЕАЭС за июль) экспорт российских рыбных консервов превысил 10 тысяч тонн на сумму около 36 миллионов долларов. Самыми крупными импортерами стали Белоруссия со стоимостью поставок около 14 миллионов долларов, Казахстан — более 7 миллионов долларов, Узбекистан — около 3 миллионов, Азербайджан — более 2,7 миллиона и Киргизия — более 2 миллионов долларов. В центре отметили, что порядка 45% экспортной выручки пришлось на поставки сардин, сардинелл, кильки и шпрот.
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россия, белоруссия, казахстан, узбекистан, агроэкспорт, еаэс
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Агроэкспорт, ЕАЭС
10:37 25.08.2026
 
Россия за семь месяцев экспортировала рекордный объем рыбных консервов

"Агроэкспорт": Россия за семь месяцев экспортировала рекордный объем рыбных консервов

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем рыбных консервов в стоимостном выражении, опередив прошлый рекорд в 33 миллиона долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"За семь месяцев 2026 года экспортная выручка от поставок рыбных консервов достигла максимального значения за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд за тот же период времени был зафиксирован в 2025 году, когда выручка составила около 33 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Так, по оценкам экспертов, за этот период (без учета данных стран ЕАЭС за июль) экспорт российских рыбных консервов превысил 10 тысяч тонн на сумму около 36 миллионов долларов.
Самыми крупными импортерами стали Белоруссия со стоимостью поставок около 14 миллионов долларов, Казахстан — более 7 миллионов долларов, Узбекистан — около 3 миллионов, Азербайджан — более 2,7 миллиона и Киргизия — более 2 миллионов долларов.
В центре отметили, что порядка 45% экспортной выручки пришлось на поставки сардин, сардинелл, кильки и шпрот.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНАгроэкспортЕАЭС
 
 
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