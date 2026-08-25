https://1prime.ru/20260825/senator-872663199.html
Сенатор назвал высокие показатели экономики результатом слаженной работы
Сенатор назвал высокие показатели экономики результатом слаженной работы - 25.08.2026, ПРАЙМ
Сенатор назвал высокие показатели экономики результатом слаженной работы
Высокие показатели экономики России - результат многолетней адаптации структуры хозяйства к внешнему давлению и слаженной, командной работе всей страны, сказал... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T15:56+0300
2026-08-25T15:56+0300
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Высокие показатели экономики России - результат многолетней адаптации структуры хозяйства к внешнему давлению и слаженной, командной работе всей страны, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Показатели - результат многолетней адаптации структуры хозяйства к внешнему давлению и слаженной, командной работе всей страны. Основными драйверами роста выступили масштабные государственные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, оперативная перестройка логистических цепочек частным бизнесом и форсированное импортозамещение", - сказал сенатор. При этом Перминов отметил, что санкционные ограничения, вопреки прогнозам, не привели к стагнации, а стимулировали внутреннее производство и раскрыли потенциал отечественных предприятий. По мнению законодателя, "развитие внутреннего рынка укрепит международные позиции России, обеспечив ей экономический суверенитет и снизив уязвимость к внешним шокам". Стабильная суверенная экономика повышает надежность страны как глобального партнера для государств ЕАЭС, БРИКС+ и Глобального Юга, добавил он. При этом ключевым фактором станет экспорт развитых внутри страны технологий — "от финтеха (финансовые технологии) до мирного атома, что позволит России не просто опираться на внутренний спрос, но и формировать новые международные цепочки стоимости", сказал Перминов. Сенатор также считает, что для долгосрочного роста необходимо преодолеть ряд системных вызовов, среди которых главным является жесткий кадровый дефицит. "Высокий внутренний спрос в сочетании с дорогой логистикой создает устойчивое инфляционное давление, а высокая стоимость капитала ограничивает долгосрочные инвестиции в несырьевой сектор", - полагает он. Кроме того, дальнейший прогресс потребует перехода от копирования зарубежных аналогов к созданию собственных инновационных платформ и автоматизации производств, считает политик. "Мы должны проектировать и осуществлять прорыв в наиболее значимых сферах - от суверенных нейроморфных систем ИИ, решения задач в сфере квантовых технологий. Нас ждет захватывающее будущее, основы которого мы закладываем прямо сейчас", - заключил парламентарий.
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россия, китай, сша, индия, еаэс
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ, ЕАЭС
Сенатор назвал высокие показатели экономики результатом слаженной работы
Сенатор Перминов назвал высокие показатели экономики результатом слаженной работы страны
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Высокие показатели экономики России - результат многолетней адаптации структуры хозяйства к внешнему давлению и слаженной, командной работе всей страны, сказал РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Показатели - результат многолетней адаптации структуры хозяйства к внешнему давлению и слаженной, командной работе всей страны. Основными драйверами роста выступили масштабные государственные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, оперативная перестройка логистических цепочек частным бизнесом и форсированное импортозамещение", - сказал сенатор.
При этом Перминов отметил, что санкционные ограничения, вопреки прогнозам, не привели к стагнации, а стимулировали внутреннее производство и раскрыли потенциал отечественных предприятий.
По мнению законодателя, "развитие внутреннего рынка укрепит международные позиции России, обеспечив ей экономический суверенитет и снизив уязвимость к внешним шокам". Стабильная суверенная экономика повышает надежность страны как глобального партнера для государств ЕАЭС, БРИКС+ и Глобального Юга, добавил он.
При этом ключевым фактором станет экспорт развитых внутри страны технологий — "от финтеха (финансовые технологии) до мирного атома, что позволит России не просто опираться на внутренний спрос, но и формировать новые международные цепочки стоимости", сказал Перминов.
Сенатор также считает, что для долгосрочного роста необходимо преодолеть ряд системных вызовов, среди которых главным является жесткий кадровый дефицит. "Высокий внутренний спрос в сочетании с дорогой логистикой создает устойчивое инфляционное давление, а высокая стоимость капитала ограничивает долгосрочные инвестиции в несырьевой сектор", - полагает он.
Кроме того, дальнейший прогресс потребует перехода от копирования зарубежных аналогов к созданию собственных инновационных платформ и автоматизации производств, считает политик. "Мы должны проектировать и осуществлять прорыв в наиболее значимых сферах - от суверенных нейроморфных систем ИИ, решения задач в сфере квантовых технологий. Нас ждет захватывающее будущее, основы которого мы закладываем прямо сейчас", - заключил парламентарий.