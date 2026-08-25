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Сенаторы предложили зонировать портовые ОЭЗ и отменить обеспечение пошлин

Сенаторы предложили зонировать портовые ОЭЗ и отменить обеспечение пошлин - 25.08.2026, ПРАЙМ

Сенаторы предложили зонировать портовые ОЭЗ и отменить обеспечение пошлин

Сенаторы предлагают зонировать территорию портовых особых экономических зон (ПОЭЗ), где будут действовать нормы о таможенном контроле, а также разрешить... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T08:18+0300

2026-08-25T08:18+0300

2026-08-25T08:40+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Сенаторы предлагают зонировать территорию портовых особых экономических зон (ПОЭЗ), где будут действовать нормы о таможенном контроле, а также разрешить нерезидентам осуществлять предпринимательскую деятельность в таких экономических зонах, без предоставления им преференциального режима и налоговых льгот. Документ, которым предлагается внести изменения в закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", направлен на отзыв в правительство РФ. Законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроект подготовлен в целях устранения избыточных административных и финансовых барьеров для резидентов портовых особых экономических зон (ПОЭЗ), повышения инвестиционной привлекательности и гибкости использования инфраструктуры ПОЭЗ в условиях санкционного давления и структурной трансформации экономики, расширения возможностей для эффективного использования имущественных активов резидентов и создания условий для привлечения нерезидентов к деятельности в ПОЭЗ без предоставления им таможенных и налоговых преференций", - говорится в пояснительной записке. В настоящее время правоприменительная практика исходит из необходимости распространения режима зон таможенного контроля (ЗТК) на всю территорию портовой ОЭЗ, что следует из закона "Об особых экономических зонах в РФ" (закон № 116-ФЗ). Однако такой подход не соответствует статье 2 Таможенного кодекса ЕАЭС, который допускает применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны как на всей территории СЭЗ, так и на ее части, пояснил РИА Новости один из авторов проекта, глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов. По мнению авторов законопроекта, тотальный таможенный контроль создает избыточные административные барьеры для перемещения персонала, посетителей и пользования объектами социальной, деловой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, отсутствие возможности зонирования ПОЭЗ снижает ее функциональную гибкость и привлекательность для резидентов, не связанных с хранением подконтрольных товаров. "Возникающее противоречие между национальным законом и наднациональным правом ЕАЭС создает риски для правоприменения и судебных споров", - говорится в пояснительной записке. Проектом предлагается заменить императивное правило о том, что вся территория ПОЭЗ является зоной таможенного контроля, на диспозитивное: территория ПОЭЗ может являться ЗТК либо отдельные ее части могут определяться в качестве ЗТК в порядке, установленном ФТС России. Также закрепляется право резидентов и управляющей компании определять участки (кластеры) для хранения и размещения товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны. Обязательный режим ЗТК устанавливается только в границах таких участков. Кроме того, в настоящее время законом № 116-ФЗ фактически запрещена деятельность нерезидентов в ПОЭЗ, за исключением строго ограниченных случаев (администрации портов, организации – владельцы инфраструктуры, подрядчики по лицензируемым работам в рамках технологических процессов резидентов). "Невозможность привлекать на территорию ПОЭЗ независимых сервисных провайдеров, логистических операторов, консультантов и поставщиков услуг, не являющихся резидентами, приводит к искусственному сужению конкурентной среды и снижению привлекательности ПОЭЗ для комплексных инвестиционных проектов, требующих участия широкого круга контрагентов", - говорится в проекте. В связи с этим предлагается исключить из статьи 10 Закона №116-ФЗ ограничение для ПОЭЗ и изложить норму в общей редакции, "разрешающей нерезидентам осуществлять предпринимательскую деятельность без предоставления преференциального режима и налоговых льгот". Также закон требует от резидента ПОЭЗ предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в размерах от 2,5 до 30 миллионов рублей в зависимости от вида деятельности. "Это создает значительное финансовое бремя для резидентов, особенно для малых и средних проектов, приводит к иммобилизации оборотных средств и снижает доступность таможенной процедуры свободной таможенной зоны, которая является ключевым преимуществом ПОЭЗ", - отмечают авторы. В связи с изложенным предлагается исключить требование об обеспечении платежей, предусмотрев, что применение процедуры свободной таможенной зоны осуществляется без представления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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