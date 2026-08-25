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Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы
Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы - 25.08.2026, ПРАЙМ
Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы
Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы, согласно документу американской администрации, | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:48+0300
2026-08-25T08:48+0300
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ВАШИНГТОН, 25 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы, согласно документу американской администрации, с которым ознакомилось РИА Новости. "Настоящим я постановляю, что продление осуществления указанных полномочий в отношении Кубы сроком на 1 год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов… Я продлеваю на 1 год, до 14 сентября 2027 года, осуществление этих полномочий в отношении Кубы", - говорится в меморандуме Трампа. США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 1960-х годов. В последние годы Вашингтон расширил санкционное давление, а кубинские власти неоднократно заявляли, что ужесточение ограничений стало одной из главных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Летом 2026 года руководство страны объявило о масштабных экономических реформах, объяснив их необходимостью адаптации к условиям усиленного санкционного давления.
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нефть, мировая экономика, куба, сша, вашингтон, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, КУБА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы
Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы до сентября 2027 года