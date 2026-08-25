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Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы
Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы - 25.08.2026, ПРАЙМ
Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы
Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы, согласно документу американской администрации, | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:48+0300
2026-08-25T09:03+0300
нефть
мировая экономика
куба
сша
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы, согласно документу американской администрации, с которым ознакомилось РИА Новости. "Настоящим я постановляю, что продление осуществления указанных полномочий в отношении Кубы сроком на 1 год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов… Я продлеваю на 1 год, до 14 сентября 2027 года, осуществление этих полномочий в отношении Кубы", - говорится в меморандуме Трампа. США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 1960-х годов. В последние годы Вашингтон расширил санкционное давление, а кубинские власти неоднократно заявляли, что ужесточение ограничений стало одной из главных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Летом 2026 года руководство страны объявило о масштабных экономических реформах, объяснив их необходимостью адаптации к условиям усиленного санкционного давления.
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нефть, мировая экономика, куба, сша, вашингтон, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, КУБА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
08:48 25.08.2026 (обновлено: 09:03 25.08.2026)
 
Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы

Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы до сентября 2027 года

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ВАШИНГТОН, 25 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы, согласно документу американской администрации, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Настоящим я постановляю, что продление осуществления указанных полномочий в отношении Кубы сроком на 1 год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов… Я продлеваю на 1 год, до 14 сентября 2027 года, осуществление этих полномочий в отношении Кубы", - говорится в меморандуме Трампа.
США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 1960-х годов. В последние годы Вашингтон расширил санкционное давление, а кубинские власти неоднократно заявляли, что ужесточение ограничений стало одной из главных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Летом 2026 года руководство страны объявило о масштабных экономических реформах, объяснив их необходимостью адаптации к условиям усиленного санкционного давления.
 
НефтьМировая экономикаКУБАСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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