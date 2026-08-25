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Цена фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Цена фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля
Цена фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля - 25.08.2026, ПРАЙМ
Цена фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля
Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. | 25.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов. По итогам торгов понедельника цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 89,55 доллара за фунт. Это самое высокое значение с 3 февраля, когда показатель достиг 91,8 доллара. Стоимость урана растет одиннадцать дней подряд, за это время суммарно она поднялась на 3,5%. Цена находится на уровне февральских максимумов с середины месяца.
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рынок, торги, comex, уран
Рынок, Торги, Comex, уран
10:16 25.08.2026 (обновлено: 10:20 25.08.2026)
 
Цена фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля

Цена фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Стоимость биржевых фьючерсов на уран достигла нового максимума с февраля, следует из данных завершившихся торгов.
По итогам торгов понедельника цена сентябрьских фьючерсов на уран на бирже Comex составила 89,55 доллара за фунт.
Это самое высокое значение с 3 февраля, когда показатель достиг 91,8 доллара.
Стоимость урана растет одиннадцать дней подряд, за это время суммарно она поднялась на 3,5%.
Цена находится на уровне февральских максимумов с середины месяца.
 
РынокТоргиComexуран
 
 
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