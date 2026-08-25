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Организаторы ответили на вопрос о переносе концерта Канье Уэста

Организаторы ответили на вопрос о переносе концерта Канье Уэста - 25.08.2026, ПРАЙМ

Организаторы ответили на вопрос о переносе концерта Канье Уэста

Генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о якобы поиске площадки для проведения концерта... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T15:57+0300

2026-08-25T15:57+0300

2026-08-25T15:57+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Генеральный директор агентства Say Agency Анна Субчева в разговоре с РИА Новости опровергла информацию о якобы поиске площадки для проведения концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве или Екатеринбурге. Ранее в СМИ появилась информация о том, что мероприятие могут перенести в Екатеринбург или Москву после заявления "Газпром Арены" о невозможности проведения концерта. "Нет, мы решаем вопрос с "Газпром Ареной", - сказала Субчева, отвечая на вопрос о поиске площадки в других городах. В середине августа концертное агентство Say Agency сообщало РИА Новости, что Канье Уэст приедет в Россию и даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Однако в понедельник площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене. Позднее генеральный директор Say Agency сообщила РИА Новости, что Канье Уэст не отменяет свой приезд в Россию и уже получил предоплату за концерты.

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