https://1prime.ru/20260825/ukraina-872646112.html
В трех областях Украины часть абонентов осталась без света
В трех областях Украины часть абонентов осталась без света - 25.08.2026, ПРАЙМ
В трех областях Украины часть абонентов осталась без света
Часть абонентов в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:31+0300
2026-08-25T10:31+0300
2026-08-25T10:31+0300
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Часть абонентов в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные абоненты в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
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украина, укрэнерго
В трех областях Украины часть абонентов осталась без света
"Укрэнерго": часть абонентов в трех областях Украины осталась без электричества
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Часть абонентов в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные абоненты в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.