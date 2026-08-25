https://1prime.ru/20260825/ukraina-872646112.html

В трех областях Украины часть абонентов осталась без света

В трех областях Украины часть абонентов осталась без света - 25.08.2026, ПРАЙМ

В трех областях Украины часть абонентов осталась без света

Часть абонентов в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:31+0300

2026-08-25T10:31+0300

2026-08-25T10:31+0300

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Часть абонентов в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть обесточенные абоненты в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии летом при жаркой погоде на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.

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украина, укрэнерго