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В Ставрополье реализуют пять инвестпроектов на 660 миллиардов рублей
В Ставрополье реализуют пять инвестпроектов на 660 миллиардов рублей - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Ставрополье реализуют пять инвестпроектов на 660 миллиардов рублей
Пять инвестиционных проектов на общую сумму около 660 миллиардов рублей реализуют в Ставропольском крае до 2030 года, сообщил губернатор региона Владимир... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:06+0300
2026-08-25T14:06+0300
2026-08-25T14:06+0300
россия
владимир путин
лукойл
еврохим
газпром
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Пять инвестиционных проектов на общую сумму около 660 миллиардов рублей реализуют в Ставропольском крае до 2030 года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. "Пять прорывных проектов для Ставропольского края (принесут - ред.) 660 миллиардов рублей. Это энергетика, туризм, сельское хозяйство, это сегодняшнее развитие логистики, которую мы имеем: мне только логистика дала 17 тысяч рабочих мест, и химический кластер. Понятно, что у меня "Лукойл", "ЕвроХим", "Газпром" и развитие химического кластера - только они до 2030 года 660 миллиардов (принесут - ред.)", - сказал Владимиров в ходе встречи с Путиным. Губернатор региона также отметил, что Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций, а два из пяти прорывных проектов - по сельскому хозяйству и логистике - уже удалось выполнить.
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россия, владимир путин, лукойл, еврохим, газпром
РОССИЯ, Владимир Путин, Лукойл, Еврохим, Газпром
В Ставрополье реализуют пять инвестпроектов на 660 миллиардов рублей
Владимиров: пять проектов на 660 миллиардов рублей реализуют в Ставрополье до 2030 года