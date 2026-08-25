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В Ставрополье построят завод по производству удобрений
В Ставрополье построят завод по производству удобрений - 25.08.2026, ПРАЙМ
В Ставрополье построят завод по производству удобрений
Новый завод по производству удобрений мощностью полтора миллиона тонн планируют построить в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров на... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:35+0300
2026-08-25T14:35+0300
2026-08-25T14:36+0300
промышленность
россия
каспий
владимир путин
лукойл
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Новый завод по производству удобрений мощностью полтора миллиона тонн планируют построить в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник Путин провел рабочую встречу с Владимировым. "Лукойл" – 200 миллиардов (рублей). Новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия газовую трубу, поставил газоперерабатывающий завод. Мы водовод притащили, надо объем воды увеличить. И он планирует у нас строительство, полтора миллиона (тонн – ред.) удобрений, как "Невинномысский Азот", будет у нас еще один завод", - сказал Владимиров.
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промышленность, россия, каспий, владимир путин, лукойл
Промышленность, РОССИЯ, КАСПИЙ, Владимир Путин, Лукойл
В Ставрополье построят завод по производству удобрений
Владимиров: новый завод по производству удобрений построят на Ставрополье