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В Ставрополье построят завод по производству удобрений

В Ставрополье построят завод по производству удобрений - 25.08.2026, ПРАЙМ

В Ставрополье построят завод по производству удобрений

Новый завод по производству удобрений мощностью полтора миллиона тонн планируют построить в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров на... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:35+0300

2026-08-25T14:35+0300

2026-08-25T14:36+0300

промышленность

россия

каспий

владимир путин

лукойл

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Новый завод по производству удобрений мощностью полтора миллиона тонн планируют построить в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник Путин провел рабочую встречу с Владимировым. "Лукойл" – 200 миллиардов (рублей). Новый завод по производству удобрений. Притянул с Каспия газовую трубу, поставил газоперерабатывающий завод. Мы водовод притащили, надо объем воды увеличить. И он планирует у нас строительство, полтора миллиона (тонн – ред.) удобрений, как "Невинномысский Азот", будет у нас еще один завод", - сказал Владимиров.

каспий

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промышленность, россия, каспий, владимир путин, лукойл