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Гендиректора Volkswagen освистали на собрании работников, пишет Bild

Гендиректора Volkswagen освистали на собрании работников, пишет Bild - 25.08.2026, ПРАЙМ

Гендиректора Volkswagen освистали на собрании работников, пишет Bild

Генерального директора автоконцерна Volkswagen Оливера Блюме освистали на собрании работников на центральном заводе компании в немецком городе Вольфсбург, пишет | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:16+0300

2026-08-25T19:16+0300

2026-08-25T19:20+0300

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БЕРЛИН, 25 авг - ПРАЙМ. Генерального директора автоконцерна Volkswagen Оливера Блюме освистали на собрании работников на центральном заводе компании в немецком городе Вольфсбург, пишет газета Bild cо ссылкой на свою информацию. Агентство Блумберг в понедельник сообщило, что руководство Volkswagen на этой неделе проведет серию встреч с сотрудниками своих немецких заводов на фоне заявления о "более чем критическом" положении компании. Во вторник Блумберг уточнил, что автоконцерн наметил сокращения, которые могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест. "Серия собраний работников началась на головном предприятии в Вольфсбурге: в нем приняли участие 10 тысяч человек... Сотрудники встретили Блюме... громким свистом", - говорится в публикации газеты. По сообщениям участников собрания, профсоюзные активисты, выстроившиеся длинной шеренгой перед членами правления концерна, держали плакаты с призывами не сокращать рабочие места и не торговаться за уважение сотрудников. Согласно информации газеты, позднее гендиректор выступил с речью перед участниками собрания за закрытыми дверьми. Bild подчеркнула, что перед выступлением Блюме глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло подвергла его критике за отношение к сотрудникам концерна. По словам Кавалло, люди не могут работать с генеральным директором, который не говорит, что происходит с компанией. Глава производственного совета отметила, что доверие сотрудников к правлению автоконцерна, и особенно к самому Блюме, подорвано, хоть и не безвозвратно. Блюме ранее заявил, что Volkswagen необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. При этом он пока не объявлял о закрытии конкретных заводов, но предупредил, что немецкие предприятия компании слишком дороги по сравнению с конкурентами.

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мировая экономика, европа, volkswagen, bild