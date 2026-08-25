https://1prime.ru/20260825/yuan-872671200.html
Курс юаня на Мосбирже закрылся на уровне в 12,49 рубля
Курс юаня на Мосбирже закрылся на уровне в 12,49 рубля - 25.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже закрылся на уровне в 12,49 рубля
Курс юаня по итогам торгов вторника остался на уровне предыдущего закрытия - 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:17+0300
2026-08-25T19:17+0300
2026-08-25T19:17+0300
китайский юань
рынок
юань
рубль
торги
мосбиржа
курсы валют
валюта
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da96d1d852536bbc44069bcb67702034.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника остался на уровне предыдущего закрытия - 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился всего на четверть копейки, оставшись на уровне предыдущего закрытия - 12,49 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7890f2c7751f31d88c941856bea1fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань, рубль, торги, мосбиржа, курсы валют, валюта, россия
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, Торги, Мосбиржа, Курсы валют, валюта, РОССИЯ
Курс юаня на Мосбирже закрылся на уровне в 12,49 рубля
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже остался на уровне прошлого закрытия в 12,49 рубля