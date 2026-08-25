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Курс юаня на Мосбирже закрылся на уровне в 12,49 рубля

Курс юаня на Мосбирже закрылся на уровне в 12,49 рубля - 25.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже закрылся на уровне в 12,49 рубля

Курс юаня по итогам торгов вторника остался на уровне предыдущего закрытия - 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:17+0300

2026-08-25T19:17+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника остался на уровне предыдущего закрытия - 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился всего на четверть копейки, оставшись на уровне предыдущего закрытия - 12,49 рубля.

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