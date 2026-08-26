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Армения и Россельхознадзор согласовывают меры по соблюдению норм ЕАЭС

Армения и Россельхознадзор согласовывают меры по соблюдению норм ЕАЭС - 26.08.2026, ПРАЙМ

Армения и Россельхознадзор согласовывают меры по соблюдению норм ЕАЭС

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ведет конструктивный диалог, направленный на обеспечение строжайшего соблюдения ветеринарных и... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:49+0300

2026-08-26T09:49+0300

2026-08-26T09:53+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

армения

сергей данкверт

никол пашинян

россельхознадзор

еаэс

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ЕРЕВАН, 26 авг – ПРАЙМ. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ведет конструктивный диалог, направленный на обеспечение строжайшего соблюдения ветеринарных и фитосанитарных норм ЕАЭС, заявили РИА Новости в ведомстве. "Инспекционный орган находится в постоянной оперативной рабочей связи с коллегами из Россельхознадзора. В рамках ведущегося конструктивного диалога с Россельхознадзором уточняются последовательность совместных шагов и алгоритм действий, согласовываются мероприятия и график действий, направленных на строжайшее соблюдение ветеринарных и фитосанитарных норм ЕАЭС", - говорится в сообщении. "Учитывая, что переговоры еще продолжаются, а также принимая во внимание непрерывный характер процесса, мы считаем преждевременной публикацию предварительных или текущих деталей на данном этапе. Об окончательных результатах и реализованных мероприятиях инспекционный орган проинформирует дополнительно", - подчеркнули в ведомстве. Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, "а не с политикой". Восемнадцатого августа в Россельхознадзоре заявили, что ожидают от страны результаты проверок, информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий для соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. Местные производители уже заявляют о крупных убытках, в то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается урегулировать вопрос с российскими профильными ведомствами и снять действующие ограничения.

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сельское хозяйство, мировая экономика, армения, сергей данкверт, никол пашинян, россельхознадзор, еаэс