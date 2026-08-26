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Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР
Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР - 26.08.2026, ПРАЙМ
Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР
Информации о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристах из России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:17+0300
2026-08-26T15:20+0300
туризм
россия
непал
атор
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Информации о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристах из России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день управление Непала по туризму сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения. "В АТОР в данный момент не располагают сведениями о пострадавших, пропавших или погибших клиентах российских туроператоров в результате наводнения в Непале", - сказали в пресс-службе.
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туризм, россия, непал, атор
Туризм, РОССИЯ, НЕПАЛ, АТОР
15:17 26.08.2026 (обновлено: 15:20 26.08.2026)
 
Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР

АТОР: информации о пострадавших и пропавших в Непале туристах из России нет

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Информации о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристах из России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день управление Непала по туризму сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения.
"В АТОР в данный момент не располагают сведениями о пострадавших, пропавших или погибших клиентах российских туроператоров в результате наводнения в Непале", - сказали в пресс-службе.
 
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