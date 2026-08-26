https://1prime.ru/20260826/ator-872698844.html
Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР
Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР - 26.08.2026, ПРАЙМ
Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР
Информации о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристах из России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:17+0300
2026-08-26T15:17+0300
2026-08-26T15:20+0300
туризм
россия
непал
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872698844.jpg?1787746809
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Информации о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристах из России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день управление Непала по туризму сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения. "В АТОР в данный момент не располагают сведениями о пострадавших, пропавших или погибших клиентах российских туроператоров в результате наводнения в Непале", - сказали в пресс-службе.
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, непал, атор
Туризм, РОССИЯ, НЕПАЛ, АТОР
Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР
АТОР: информации о пострадавших и пропавших в Непале туристах из России нет
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Информации о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристах из России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день управление Непала по туризму сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения.
"В АТОР в данный момент не располагают сведениями о пострадавших, пропавших или погибших клиентах российских туроператоров в результате наводнения в Непале", - сказали в пресс-службе.