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Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР

Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР - 26.08.2026, ПРАЙМ

Данных о пострадавших россиянах в Непале нет, сообщила АТОР

Информации о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристах из России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:17+0300

2026-08-26T15:17+0300

2026-08-26T15:20+0300

туризм

россия

непал

атор

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Информации о пострадавших, погибших или пропавших из-за наводнения в Непале организованных туристах из России нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду, власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В этот же день управление Непала по туризму сообщило, что более 380 туристов, в том числе 291 иностранец, пропали без вести после наводнения. "В АТОР в данный момент не располагают сведениями о пострадавших, пропавших или погибших клиентах российских туроператоров в результате наводнения в Непале", - сказали в пресс-службе.

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туризм, россия, непал, атор