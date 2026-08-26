https://1prime.ru/20260826/avtovaz-872691379.html

"АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии Lada

"АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии Lada - 26.08.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии Lada

Крупнейший российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии модельного ряда Lada, повышении эффективности... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:06+0300

2026-08-26T12:06+0300

2026-08-26T12:06+0300

бизнес

промышленность

тольятти

максим соколов

автоваз

минпромторг

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872691379.jpg?1787735191

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии модельного ряда Lada, повышении эффективности производства и углублении локализации, говорится в сообщении пресс-службы компании. Накануне в Тольятти прошла ежегодная международная конференция поставщиков "АвтоВАЗа". "В числе ключевых задач на 2026-2027 годы - развитие модельного ряда Lada, повышение эффективности производства, рост качества комплектующих, углубление локализации и перенос НИОКР в Россию", - говорится в сообщении по итогам конференции. Президент компании Максим Соколов также отметил, что текущий план производства обеспечивает возможность стабильной, бесперебойной и безубыточной работы для предприятия и его партнеров. "АвтоВАЗ" сегодня производит столько автомобилей, сколько возможно продать на нашем рынке, который динамично меняется в силу ряда факторов. Наша сила - в оперативности и возможности гибко реагировать на рыночные обстоятельства", - приводят слова главы концерна в пресс-службе. Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в свою очередь подчеркнул важность дальнейшей локализации, инвестиций в НИОКР, унификации компонентов и развития отраслевой кооперации.

тольятти

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, тольятти, максим соколов, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra