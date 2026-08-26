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"АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии Lada
"АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии Lada - 26.08.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии Lada
Крупнейший российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии модельного ряда Lada, повышении эффективности... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:06+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии модельного ряда Lada, повышении эффективности производства и углублении локализации, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Накануне в Тольятти прошла ежегодная международная конференция поставщиков "АвтоВАЗа".
"В числе ключевых задач на 2026-2027 годы - развитие модельного ряда Lada, повышение эффективности производства, рост качества комплектующих, углубление локализации и перенос НИОКР в Россию", - говорится в сообщении по итогам конференции.
Президент компании Максим Соколов также отметил, что текущий план производства обеспечивает возможность стабильной, бесперебойной и безубыточной работы для предприятия и его партнеров.
"АвтоВАЗ" сегодня производит столько автомобилей, сколько возможно продать на нашем рынке, который динамично меняется в силу ряда факторов. Наша сила - в оперативности и возможности гибко реагировать на рыночные обстоятельства", - приводят слова главы концерна в пресс-службе.
Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в свою очередь подчеркнул важность дальнейшей локализации, инвестиций в НИОКР, унификации компонентов и развития отраслевой кооперации.
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бизнес, промышленность, тольятти, максим соколов, автоваз, минпромторг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Промышленность, ТОЛЬЯТТИ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Минпромторг, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии Lada
"АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии модельного ряда Lada
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный производитель "АвтоВАЗ" в ближайшие два года сконцентрируется на развитии модельного ряда Lada, повышении эффективности производства и углублении локализации, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Накануне в Тольятти прошла ежегодная международная конференция поставщиков "АвтоВАЗа".
"В числе ключевых задач на 2026-2027 годы - развитие модельного ряда Lada, повышение эффективности производства, рост качества комплектующих, углубление локализации и перенос НИОКР в Россию", - говорится в сообщении по итогам конференции.
Президент компании Максим Соколов также отметил, что текущий план производства обеспечивает возможность стабильной, бесперебойной и безубыточной работы для предприятия и его партнеров.
"АвтоВАЗ" сегодня производит столько автомобилей, сколько возможно продать на нашем рынке, который динамично меняется в силу ряда факторов. Наша сила - в оперативности и возможности гибко реагировать на рыночные обстоятельства", - приводят слова главы концерна в пресс-службе.
Замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов в свою очередь подчеркнул важность дальнейшей локализации, инвестиций в НИОКР, унификации компонентов и развития отраслевой кооперации.