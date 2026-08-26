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Рост цен на газ стал для Европы более серьезной энергетической угрозой

Рост цен на газ стал для Европы более серьезной энергетической угрозой - 26.08.2026, ПРАЙМ

Рост цен на газ стал для Европы более серьезной энергетической угрозой

Рост цен на природный газ в Европе на фоне ситуации в Ормузском проливе и политики Брюсселя по полному прекращению импорта энергоресурсов из России стал для... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:21+0300

2026-08-26T15:21+0300

2026-08-26T15:21+0300

газ

нефть

европа

ормузский пролив

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Рост цен на природный газ в Европе на фоне ситуации в Ормузском проливе и политики Брюсселя по полному прекращению импорта энергоресурсов из России стал для европейской экономики более серьезной энергетической угрозой, чем ситуация на нефтяном рынке, пишет Bloomberg. Цены на газ в Европе приблизились к максимумам за пять месяцев, а зимние фьючерсы сейчас стоят более чем вдвое дороже, чем год назад. При этом европейские газовые хранилища заполнены лишь на 63%, что является самым низким показателем для этого сезона с 2009 года. "Цены на природный газ стали ключевым фактором доходности облигаций. С начала июля долговые инструменты продолжают следовать за ценами на природный газ и несколько меньше реагируют на нефть", - заявил агентству стратег Citigroup по европейским процентным ставкам Джейми Сирл. Как отмечается, опасения по поводу газа усиливаются, несмотря на то, что нефть Brent сейчас стоит примерно на 30% дешевле пиковых значений, достигнутых после начала конфликта США и Ирана. Инвесторы, в частности, опасаются, что подорожание газа разгонит инфляцию в Европе и заставит центробанки повышать ставки сильнее, чем сейчас предполагают рынки. На природный газ приходится порядка 21% энергобаланса ЕС, в Великобритании его доля составляет от 25% до 35%. "Природный газ имеет большее значение для Великобритании и Европы, а его цена фактически не снижалась во время перемирий и продолжает расти", - заявила портфельный управляющий CG Asset Management Эмма Мориарти. По данным Bloomberg, ситуация с запасами осложнилась из-за конфликта на Ближнем Востоке. Правительства и компании откладывали заполнение хранилищ в расчете на непродолжительный конфликт и последующее снижение цен, тогда как экстремальная жара летом дополнительно увеличила спрос. Ситуацию усугубляет положение в Ормузском проливе, через который обычно проходит около 20% мировых поставок сжиженного природного газа. Для этих объемов СПГ у ЕС "практически нет альтернативных маршрутов доставки на рынок, а стратегические запасы, способные компенсировать дефицит, ограничены", - отмечает агентство. При этом, Европейский центральный банк уже один раз повысил процентные ставки в 2026 году. Денежные рынки сейчас ожидают еще по одному повышению ставок ЕЦБ и Банком Англии до конца года, а затем еще одного к сентябрю 2027 года. Однако участники рынка допускают, что эти прогнозы придется пересмотреть в сторону дальнейшего ужесточения денежной политики. После начала украинского кризиса и введения западных санкций ЕС резко сократил импорт российских трубопроводных энергоносителей и увеличил собственную зависимость от поставок СПГ из США. Евросоюз также принял решение о дальнейшем поэтапном окончательном отказе от российских энергоресурсов. Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоносителей привел к росту стоимости энергии и снижению конкурентоспособности европейской экономики. В Москве отмечали, что попытки отказаться от российских нефти и газа прежде всего наносят ущерб самим странам ЕС.

европа

ормузский пролив

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газ, нефть, европа, ормузский пролив, сша, ес, citigroup, ецб