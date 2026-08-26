Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пошлины США подталкивают Бразилию к партнерству с Россией, заявил эксперт - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/brazilija-872713868.html
Пошлины США подталкивают Бразилию к партнерству с Россией, заявил эксперт
Пошлины США подталкивают Бразилию к партнерству с Россией, заявил эксперт - 26.08.2026, ПРАЙМ
Пошлины США подталкивают Бразилию к партнерству с Россией, заявил эксперт
Политика пошлин США в отношении Бразилии подталкивает последнюю с новой силой укреплять партнерство с Китаем, Россией и странами БРИКС, считает профессор по... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T21:18+0300
2026-08-26T21:20+0300
мировая экономика
россия
бразилия
сша
китай
дональд трамп
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872713868.jpg?1787768419
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 авг - ПРАЙМ. Политика пошлин США в отношении Бразилии подталкивает последнюю с новой силой укреплять партнерство с Китаем, Россией и странами БРИКС, считает профессор по международным отношениям Федерального университета Сан-Паулу Кристина Песекило. "Несомненно, поиск альтернатив торговле и отношениям с США ускоряется. Мы наблюдаем ускорение процессов по изменению альянсов, многие из которых начали формироваться после экономического кризиса 2008 года. Это делает не только Бразилия, но и все страны БРИКС, и этот процесс включает в себя Россию", - сказала эксперт РИА Новости. Еще до начала торговой войны президента Дональда Трампа бразильский экспорт начал резко смещаться в сторону Китая. Например, в июле бразильский экспорт в США составил около 3,64 миллиарда долларов, в то время как продажи в Китай - 10,673 миллиарда долларов, следует из данных министерства промышленности и торговли Бразилии. По словам Песекило, эта тенденция укрепится в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Бразилия и другие страны БРИКС все чаще ищут "надежных партнеров". "Мы наблюдаем перестройку альянсов и общий поиск экономических и политических альтернатив", - сказала она, выразив уверенность в том, что отношения между Россией и Бразилией, обладающие значительным потенциалом роста, укрепятся. По мнению Песекило, нынешние американские пошлины против Бразилии носят чисто политический характер и служат инструментом давления. "Я считаю, что конфликты, которые мы наблюдали до сих пор в двусторонних отношениях между США и Бразилией, возникают, скорее, в контексте выборов... Мне кажется, что путь диалога остается открытым, и я не думаю, что он когда-либо был закрыт, совсем наоборот. Ни в какой момент у нас не было кризиса, который бы перекрыл (эти каналы)", - сказала эксперт. США в июле решили ввести против южноамериканской страны пошлины в размере 25% на целый ряд товаров. Правительство Бразилии сообщило о начале процедуры приведения в действие закона об экономической взаимности, что означает введение ответных мер. Позднее, 21 августа, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого стороны согласились с необходимостью сохранения прочных торговых связей. Предполагается, что делегации обеих стран вскоре встретятся для переговоров. Выборы президента Бразилии пройдут 4 октября.
бразилия
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, бразилия, сша, китай, дональд трамп, лула да силва
Мировая экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Лула да Силва
21:18 26.08.2026 (обновлено: 21:20 26.08.2026)
 
Пошлины США подталкивают Бразилию к партнерству с Россией, заявил эксперт

Песекило: пошлины США подталкивает Бразилию укреплять партнерство с Россией и Китаем

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 авг - ПРАЙМ. Политика пошлин США в отношении Бразилии подталкивает последнюю с новой силой укреплять партнерство с Китаем, Россией и странами БРИКС, считает профессор по международным отношениям Федерального университета Сан-Паулу Кристина Песекило.
"Несомненно, поиск альтернатив торговле и отношениям с США ускоряется. Мы наблюдаем ускорение процессов по изменению альянсов, многие из которых начали формироваться после экономического кризиса 2008 года. Это делает не только Бразилия, но и все страны БРИКС, и этот процесс включает в себя Россию", - сказала эксперт РИА Новости.
Еще до начала торговой войны президента Дональда Трампа бразильский экспорт начал резко смещаться в сторону Китая. Например, в июле бразильский экспорт в США составил около 3,64 миллиарда долларов, в то время как продажи в Китай - 10,673 миллиарда долларов, следует из данных министерства промышленности и торговли Бразилии.
По словам Песекило, эта тенденция укрепится в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Бразилия и другие страны БРИКС все чаще ищут "надежных партнеров".
"Мы наблюдаем перестройку альянсов и общий поиск экономических и политических альтернатив", - сказала она, выразив уверенность в том, что отношения между Россией и Бразилией, обладающие значительным потенциалом роста, укрепятся.
По мнению Песекило, нынешние американские пошлины против Бразилии носят чисто политический характер и служат инструментом давления. "Я считаю, что конфликты, которые мы наблюдали до сих пор в двусторонних отношениях между США и Бразилией, возникают, скорее, в контексте выборов... Мне кажется, что путь диалога остается открытым, и я не думаю, что он когда-либо был закрыт, совсем наоборот. Ни в какой момент у нас не было кризиса, который бы перекрыл (эти каналы)", - сказала эксперт.
США в июле решили ввести против южноамериканской страны пошлины в размере 25% на целый ряд товаров. Правительство Бразилии сообщило о начале процедуры приведения в действие закона об экономической взаимности, что означает введение ответных мер. Позднее, 21 августа, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого стороны согласились с необходимостью сохранения прочных торговых связей. Предполагается, что делегации обеих стран вскоре встретятся для переговоров.
Выборы президента Бразилии пройдут 4 октября.
 
Мировая экономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯСШАКИТАЙДональд ТрампЛула да Силва
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала