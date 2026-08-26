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Пошлины США подталкивают Бразилию к партнерству с Россией, заявил эксперт

Пошлины США подталкивают Бразилию к партнерству с Россией, заявил эксперт - 26.08.2026, ПРАЙМ

Пошлины США подталкивают Бразилию к партнерству с Россией, заявил эксперт

Политика пошлин США в отношении Бразилии подталкивает последнюю с новой силой укреплять партнерство с Китаем, Россией и странами БРИКС, считает профессор по... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T21:18+0300

2026-08-26T21:18+0300

2026-08-26T21:20+0300

мировая экономика

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дональд трамп

лула да силва

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 авг - ПРАЙМ. Политика пошлин США в отношении Бразилии подталкивает последнюю с новой силой укреплять партнерство с Китаем, Россией и странами БРИКС, считает профессор по международным отношениям Федерального университета Сан-Паулу Кристина Песекило. "Несомненно, поиск альтернатив торговле и отношениям с США ускоряется. Мы наблюдаем ускорение процессов по изменению альянсов, многие из которых начали формироваться после экономического кризиса 2008 года. Это делает не только Бразилия, но и все страны БРИКС, и этот процесс включает в себя Россию", - сказала эксперт РИА Новости. Еще до начала торговой войны президента Дональда Трампа бразильский экспорт начал резко смещаться в сторону Китая. Например, в июле бразильский экспорт в США составил около 3,64 миллиарда долларов, в то время как продажи в Китай - 10,673 миллиарда долларов, следует из данных министерства промышленности и торговли Бразилии. По словам Песекило, эта тенденция укрепится в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Бразилия и другие страны БРИКС все чаще ищут "надежных партнеров". "Мы наблюдаем перестройку альянсов и общий поиск экономических и политических альтернатив", - сказала она, выразив уверенность в том, что отношения между Россией и Бразилией, обладающие значительным потенциалом роста, укрепятся. По мнению Песекило, нынешние американские пошлины против Бразилии носят чисто политический характер и служат инструментом давления. "Я считаю, что конфликты, которые мы наблюдали до сих пор в двусторонних отношениях между США и Бразилией, возникают, скорее, в контексте выборов... Мне кажется, что путь диалога остается открытым, и я не думаю, что он когда-либо был закрыт, совсем наоборот. Ни в какой момент у нас не было кризиса, который бы перекрыл (эти каналы)", - сказала эксперт. США в июле решили ввести против южноамериканской страны пошлины в размере 25% на целый ряд товаров. Правительство Бразилии сообщило о начале процедуры приведения в действие закона об экономической взаимности, что означает введение ответных мер. Позднее, 21 августа, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого стороны согласились с необходимостью сохранения прочных торговых связей. Предполагается, что делегации обеих стран вскоре встретятся для переговоров. Выборы президента Бразилии пройдут 4 октября.

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мировая экономика, россия, бразилия, сша, китай, дональд трамп, лула да силва