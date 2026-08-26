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Выпуск блоков экстренного вызова для Chery и Tenet вырос на 20%
Выпуск блоков экстренного вызова для Chery и Tenet вырос на 20% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Выпуск блоков экстренного вызова для Chery и Tenet вырос на 20%
Производство блоков управления вызова экстренных оперативных служб для автомобилей Tenet и Chery нарастили в Орловской области на 20%, рассказали РИА Новости в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:14+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство блоков управления вызова экстренных оперативных служб для автомобилей Tenet и Chery нарастили в Орловской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Компания "Три Точки Мануфактуринг" в особой экономической зоне "Орел" увеличила серийное производство блоков управления вызова экстренных оперативных служб на 20%. Комплектующие поставляются для установки в автомобили брендов Chery и Tenet", - говорится в сообщении. Общий объем инвестиций в развитие предприятия составил 125 миллионов рублей, из которых 100 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Предприятие расширило участок производства блока управления системы вызова "ЭРА-ГЛОНАСС". Блок управления передает сигнал об аварии до экстренных оперативных служб. Продукция используется автомобильными заводами при сборке автомобилей. Блоки будут устанавливаться на автомобили Tenet T4, T7 и T8, а также Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro. Система срабатывает, когда датчики фиксируют резкое замедление скорости. Она собирает данные о скорости, угле столкновения и числе пассажиров, после чего отправляет их в центр обработки. В случае, если оператор не может связаться с водителем и пассажирами, данные отправляются в среднем в течение 19 секунд в экстренные службы. Точность координат сигнала составляет до 5 метров. Это помогает спасателям быстро найти транспортное средство.
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бизнес, россия, орловская область, chery, фонд развития промышленности
Бизнес, РОССИЯ, Орловская область, Chery, Фонд развития промышленности
Выпуск блоков экстренного вызова для Chery и Tenet вырос на 20%
В Орловской области нарастили производство блоков управления для автомобилей Tenet и Chery
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство блоков управления вызова экстренных оперативных служб для автомобилей Tenet и Chery нарастили в Орловской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Компания "Три Точки Мануфактуринг" в особой экономической зоне "Орел" увеличила серийное производство блоков управления вызова экстренных оперативных служб на 20%. Комплектующие поставляются для установки в автомобили брендов Chery
и Tenet", - говорится в сообщении.
Общий объем инвестиций в развитие предприятия составил 125 миллионов рублей, из которых 100 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности
.
Предприятие расширило участок производства блока управления системы вызова "ЭРА-ГЛОНАСС". Блок управления передает сигнал об аварии до экстренных оперативных служб. Продукция используется автомобильными заводами при сборке автомобилей. Блоки будут устанавливаться на автомобили Tenet T4, T7 и T8, а также Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro.
Система срабатывает, когда датчики фиксируют резкое замедление скорости. Она собирает данные о скорости, угле столкновения и числе пассажиров, после чего отправляет их в центр обработки.
В случае, если оператор не может связаться с водителем и пассажирами, данные отправляются в среднем в течение 19 секунд в экстренные службы. Точность координат сигнала составляет до 5 метров. Это помогает спасателям быстро найти транспортное средство.