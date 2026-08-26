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Эксперт рассказал о суверенитете России - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о суверенитете России
Эксперт рассказал о суверенитете России - 26.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о суверенитете России
Вхождение России в число крупнейших мировых экономик в совокупности с другими факторами позволяет говорить о суверенитете страны и возможности проводить... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:46+0300
2026-08-26T10:46+0300
нефть
россия
китай
сша
индия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вхождение России в число крупнейших мировых экономик в совокупности с другими факторами позволяет говорить о суверенитете страны и возможности проводить независимую макроэкономическую политику, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия. "Статус одной из крупнейших экономик мира сам по себе мало что решает. Другое дело - темпы экономического роста и вполне успешное сопротивление политике изоляции (как в случае Ирана, КНДР). В совокупности с развитым ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ред.) и аграрным сектором это позволяет говорить о суверенитете страны, возможности проводить независимую макроэкономическую политику, выступать одним из инициаторов дедолларизации и многополярности", - указал эксперт. Аналитик напомнил, что в прошлом году пятое место в рейтинге ВВП по по паритету покупательной способности заняла Япония. "Отрыв России относительно небольшой, а значит, вполне возможна борьба за четвертую позицию. Может сказаться охлаждение российской экономики после ударного роста в прошлом году", - отметил он.
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192
40
192
40
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5
4.7
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нефть, россия, китай, сша, индия
Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
10:46 26.08.2026
 
Эксперт рассказал о суверенитете России

Эксперт Смирнов: вхождение России в число крупнейших экономик мира говорит о суверенитете

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вхождение России в число крупнейших мировых экономик в совокупности с другими факторами позволяет говорить о суверенитете страны и возможности проводить независимую макроэкономическую политику, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия.
"Статус одной из крупнейших экономик мира сам по себе мало что решает. Другое дело - темпы экономического роста и вполне успешное сопротивление политике изоляции (как в случае Ирана, КНДР). В совокупности с развитым ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ред.) и аграрным сектором это позволяет говорить о суверенитете страны, возможности проводить независимую макроэкономическую политику, выступать одним из инициаторов дедолларизации и многополярности", - указал эксперт.
Аналитик напомнил, что в прошлом году пятое место в рейтинге ВВП по по паритету покупательной способности заняла Япония. "Отрыв России относительно небольшой, а значит, вполне возможна борьба за четвертую позицию. Может сказаться охлаждение российской экономики после ударного роста в прошлом году", - отметил он.
 
НефтьРОССИЯКИТАЙСШАИНДИЯ
 
 
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