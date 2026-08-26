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Эксперт назвал главные достоинства нового кроссовера "АвтоВАЗа"
Эксперт назвал главные достоинства нового кроссовера "АвтоВАЗа" - 26.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал главные достоинства нового кроссовера "АвтоВАЗа"
Главными достоинствами нового кроссовера "АвтоВАЗа" Lada Azimut - это его внешний вид, техническое оснащение, фактор российской разработки и производства, а... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:36+0300
2026-08-26T15:36+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Главными достоинствами нового кроссовера "АвтоВАЗа" Lada Azimut - это его внешний вид, техническое оснащение, фактор российской разработки и производства, а также потенциально более выгодная цена по сравнению с конкурентами, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Если коротко, его преимущества - это оригинальный внешний вид, техническое оснащение, фактор того, что это российская разработка, а многим людям важно, что машина локализована. Это также доступность обслуживания и запасных частей", - рассказал Моржаретто.
Кроме того, он выделил как преимущество потенциальное включение этой модели в перечень автомобилей, разрешенных для закупок в такси и госкомпании.
"Важным фактором также должна стать и цена. Я не знаю, сколько он будет стоить, но конкуренты среди китайских и собранных в России из китайских компонентов кроссоверы стоят где-то 2,3-2,5 миллиона рублей. Я считаю, что Azimut будет успешным, если будет стоить от 2 до 2,3 миллиона рублей", - добавил эксперт.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.
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бизнес, игорь моржаретто, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Игорь Моржаретто, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Эксперт назвал главные достоинства нового кроссовера "АвтоВАЗа"
Эксперт Моржаретто назвал преимущества нового кроссовера "АвтоВАЗа" Lada Azimut
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Главными достоинствами нового кроссовера "АвтоВАЗа" Lada Azimut - это его внешний вид, техническое оснащение, фактор российской разработки и производства, а также потенциально более выгодная цена по сравнению с конкурентами, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Если коротко, его преимущества - это оригинальный внешний вид, техническое оснащение, фактор того, что это российская разработка, а многим людям важно, что машина локализована. Это также доступность обслуживания и запасных частей", - рассказал Моржаретто.
Кроме того, он выделил как преимущество потенциальное включение этой модели в перечень автомобилей, разрешенных для закупок в такси и госкомпании.
"Важным фактором также должна стать и цена. Я не знаю, сколько он будет стоить, но конкуренты среди китайских и собранных в России из китайских компонентов кроссоверы стоят где-то 2,3-2,5 миллиона рублей. Я считаю, что Azimut будет успешным, если будет стоить от 2 до 2,3 миллиона рублей", - добавил эксперт.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.