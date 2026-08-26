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Эксперт назвал главные достоинства нового кроссовера "АвтоВАЗа"

Эксперт назвал главные достоинства нового кроссовера "АвтоВАЗа" - 26.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал главные достоинства нового кроссовера "АвтоВАЗа"

Главными достоинствами нового кроссовера "АвтоВАЗа" Lada Azimut - это его внешний вид, техническое оснащение, фактор российской разработки и производства, а... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:36+0300

2026-08-26T15:36+0300

2026-08-26T15:36+0300

бизнес

игорь моржаретто

автоваз

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Главными достоинствами нового кроссовера "АвтоВАЗа" Lada Azimut - это его внешний вид, техническое оснащение, фактор российской разработки и производства, а также потенциально более выгодная цена по сравнению с конкурентами, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил автоэксперт Игорь Моржаретто. "Если коротко, его преимущества - это оригинальный внешний вид, техническое оснащение, фактор того, что это российская разработка, а многим людям важно, что машина локализована. Это также доступность обслуживания и запасных частей", - рассказал Моржаретто. Кроме того, он выделил как преимущество потенциальное включение этой модели в перечень автомобилей, разрешенных для закупок в такси и госкомпании. "Важным фактором также должна стать и цена. Я не знаю, сколько он будет стоить, но конкуренты среди китайских и собранных в России из китайских компонентов кроссоверы стоят где-то 2,3-2,5 миллиона рублей. Я считаю, что Azimut будет успешным, если будет стоить от 2 до 2,3 миллиона рублей", - добавил эксперт. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, игорь моржаретто, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra