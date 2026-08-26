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Индия разворачивается от российской нефти на фоне украинских атак - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Индия разворачивается от российской нефти на фоне украинских атак
Индия разворачивается от российской нефти на фоне украинских атак - 26.08.2026, ПРАЙМ
Индия разворачивается от российской нефти на фоне украинских атак
Индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти после рекордных объемов в июле, поскольку украинские атаки нарушают экспортные... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:12+0300
2026-08-26T13:12+0300
нефть
персидский залив
bloomberg
нпз
черное море
индия
мировая экономика
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти после рекордных объемов в июле, поскольку украинские атаки нарушают экспортные потоки, пишет Bloomberg. Переработчики ищут альтернативы в Западной Африке и даже в Америке, а также обращаются к поставщикам из Персидского залива.В июле Россия обеспечивала более половины индийского импорта, достигнув пика в 2,8 миллиона баррелей в сутки. Однако в августе ожидается снижение примерно до 2 миллионов баррелей в день. "Это отражает некоторую нормализацию после очень сильных закупок в последние месяцы, снижение доступности российского экспорта и усиление конкуренции со стороны Китая", — заявил старший менеджер Kpler Сумит Ритолия.Indian Oil Corp., крупнейший переработчик страны, разместил тендеры на поставку нефти даже из Америки — редкий шаг. Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery также ищут нероссийские сорта. Атаки на российские НПЗ и порты Черного моря за последние четыре недели снизили экспорт РФ до 3,5 миллиона баррелей в сутки с июльского максимума выше 4 миллионов.Индия также конкурирует с Китаем за российские баррели по сниженным ценам. Грузы "Сокола" на октябрь были закуплены необычно рано, что указывает на усиление форвардного спроса. Обычно страны не конкурируют за разные сорта нефти, но ужесточение рынка меняет ситуацию.
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нефть, персидский залив, bloomberg, нпз, черное море, индия, мировая экономика
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Bloomberg, НПЗ, Черное море, ИНДИЯ, Мировая экономика
13:12 26.08.2026
 
Индия разворачивается от российской нефти на фоне украинских атак

Bloomberg: Индия сокращает закупки российской нефти на фоне перебоев с поставками

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти после рекордных объемов в июле, поскольку украинские атаки нарушают экспортные потоки, пишет Bloomberg. Переработчики ищут альтернативы в Западной Африке и даже в Америке, а также обращаются к поставщикам из Персидского залива.
В июле Россия обеспечивала более половины индийского импорта, достигнув пика в 2,8 миллиона баррелей в сутки. Однако в августе ожидается снижение примерно до 2 миллионов баррелей в день.
"Это отражает некоторую нормализацию после очень сильных закупок в последние месяцы, снижение доступности российского экспорта и усиление конкуренции со стороны Китая", — заявил старший менеджер Kpler Сумит Ритолия.
Indian Oil Corp., крупнейший переработчик страны, разместил тендеры на поставку нефти даже из Америки — редкий шаг. Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery также ищут нероссийские сорта. Атаки на российские НПЗ и порты Черного моря за последние четыре недели снизили экспорт РФ до 3,5 миллиона баррелей в сутки с июльского максимума выше 4 миллионов.
Индия также конкурирует с Китаем за российские баррели по сниженным ценам. Грузы "Сокола" на октябрь были закуплены необычно рано, что указывает на усиление форвардного спроса. Обычно страны не конкурируют за разные сорта нефти, но ужесточение рынка меняет ситуацию.
 
НефтьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВBloombergНПЗЧерное мореИНДИЯМировая экономика
 
 
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