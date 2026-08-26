https://1prime.ru/20260826/indiya--872690845.html

Индия разворачивается от российской нефти на фоне украинских атак

Индия разворачивается от российской нефти на фоне украинских атак - 26.08.2026, ПРАЙМ

Индия разворачивается от российской нефти на фоне украинских атак

Индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти после рекордных объемов в июле, поскольку украинские атаки нарушают экспортные... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:12+0300

2026-08-26T13:12+0300

2026-08-26T13:12+0300

нефть

персидский залив

bloomberg

нпз

черное море

индия

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872690845.jpg?1787739157

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Индийские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти после рекордных объемов в июле, поскольку украинские атаки нарушают экспортные потоки, пишет Bloomberg. Переработчики ищут альтернативы в Западной Африке и даже в Америке, а также обращаются к поставщикам из Персидского залива.В июле Россия обеспечивала более половины индийского импорта, достигнув пика в 2,8 миллиона баррелей в сутки. Однако в августе ожидается снижение примерно до 2 миллионов баррелей в день. "Это отражает некоторую нормализацию после очень сильных закупок в последние месяцы, снижение доступности российского экспорта и усиление конкуренции со стороны Китая", — заявил старший менеджер Kpler Сумит Ритолия.Indian Oil Corp., крупнейший переработчик страны, разместил тендеры на поставку нефти даже из Америки — редкий шаг. Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery также ищут нероссийские сорта. Атаки на российские НПЗ и порты Черного моря за последние четыре недели снизили экспорт РФ до 3,5 миллиона баррелей в сутки с июльского максимума выше 4 миллионов.Индия также конкурирует с Китаем за российские баррели по сниженным ценам. Грузы "Сокола" на октябрь были закуплены необычно рано, что указывает на усиление форвардного спроса. Обычно страны не конкурируют за разные сорта нефти, но ужесточение рынка меняет ситуацию.

персидский залив

черное море

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, персидский залив, bloomberg, нпз, черное море, индия, мировая экономика