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Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме
Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме - 26.08.2026, ПРАЙМ
Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме
США принуждают не участвовавшие в войне с Ираном страны к участию в "экономическом терроризме" против Тегерана, ООН должна потребовать от Вашингтона прекратить... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T21:24+0300
2026-08-26T21:24+0300
иран
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аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. США принуждают не участвовавшие в войне с Ираном страны к участию в "экономическом терроризме" против Тегерана, ООН должна потребовать от Вашингтона прекратить это, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Министр направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и членам Организации. По словам Аракчи, США не удалось достичь своих целей в ходе конфликтов в 2025 и 2026 годах против Ирана, как и привлечь другие страны к участию в боевых действиях против иранской стороны. "Тогда США приняли решение преследовать ту же незаконную цель, а именно принудить независимые государства отказаться от своего взвешенного решения не участвовать в акте агрессии и посредством давления вовлечь их в операцию экономического терроризма", - говорится в письме Аракчи, опубликованном в его Telegram-канале. Он также призвал Совбез ООН и страны-членов Организации Объединенных Наций осудить экономическое давление США на Ирана и потребовать от Вашингтона прекратить меры по принуждению третьих стран изменить свои отношения с другими государствами. Глава МИД Ирана добавил, что для ООН настал "судьбоносный момент" по отстаиванию принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана, назвав операцию изоляцией беспрецедентного масштаба. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. Бессент пообещал, что США будут затягивать петлю и перекрывать все возможные источники доходов, за счет которых финансируются иранские власти.
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иран, сша, аббас аракчи, скотт бессент, антониу гутерреш, оон, совбез
ИРАН, США, Аббас Аракчи, Скотт Бессент, Антониу Гутерреш, ООН, Совбез
21:24 26.08.2026
 
Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме

Аракчи: США принуждают страны к участию в экономическом терроризме против Ирана

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты против военной операции США и Израиля в Иране
Протесты против военной операции США и Израиля в Иране - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. США принуждают не участвовавшие в войне с Ираном страны к участию в "экономическом терроризме" против Тегерана, ООН должна потребовать от Вашингтона прекратить это, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Министр направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и членам Организации.
По словам Аракчи, США не удалось достичь своих целей в ходе конфликтов в 2025 и 2026 годах против Ирана, как и привлечь другие страны к участию в боевых действиях против иранской стороны.
"Тогда США приняли решение преследовать ту же незаконную цель, а именно принудить независимые государства отказаться от своего взвешенного решения не участвовать в акте агрессии и посредством давления вовлечь их в операцию экономического терроризма", - говорится в письме Аракчи, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также призвал Совбез ООН и страны-членов Организации Объединенных Наций осудить экономическое давление США на Ирана и потребовать от Вашингтона прекратить меры по принуждению третьих стран изменить свои отношения с другими государствами.
Глава МИД Ирана добавил, что для ООН настал "судьбоносный момент" по отстаиванию принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана, назвав операцию изоляцией беспрецедентного масштаба.
Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. Бессент пообещал, что США будут затягивать петлю и перекрывать все возможные источники доходов, за счет которых финансируются иранские власти.
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