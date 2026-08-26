https://1prime.ru/20260826/iran-872713991.html

Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме

Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме - 26.08.2026, ПРАЙМ

Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме

США принуждают не участвовавшие в войне с Ираном страны к участию в "экономическом терроризме" против Тегерана, ООН должна потребовать от Вашингтона прекратить... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T21:24+0300

2026-08-26T21:24+0300

2026-08-26T21:24+0300

иран

сша

аббас аракчи

скотт бессент

антониу гутерреш

оон

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/19/872676599_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_140514be1062ba575e738fa21a8b1d84.jpg

ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. США принуждают не участвовавшие в войне с Ираном страны к участию в "экономическом терроризме" против Тегерана, ООН должна потребовать от Вашингтона прекратить это, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Министр направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и членам Организации. По словам Аракчи, США не удалось достичь своих целей в ходе конфликтов в 2025 и 2026 годах против Ирана, как и привлечь другие страны к участию в боевых действиях против иранской стороны. "Тогда США приняли решение преследовать ту же незаконную цель, а именно принудить независимые государства отказаться от своего взвешенного решения не участвовать в акте агрессии и посредством давления вовлечь их в операцию экономического терроризма", - говорится в письме Аракчи, опубликованном в его Telegram-канале. Он также призвал Совбез ООН и страны-членов Организации Объединенных Наций осудить экономическое давление США на Ирана и потребовать от Вашингтона прекратить меры по принуждению третьих стран изменить свои отношения с другими государствами. Глава МИД Ирана добавил, что для ООН настал "судьбоносный момент" по отстаиванию принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана, назвав операцию изоляцией беспрецедентного масштаба. Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. Бессент пообещал, что США будут затягивать петлю и перекрывать все возможные источники доходов, за счет которых финансируются иранские власти.

https://1prime.ru/20260825/iran-872671715.html

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, аббас аракчи, скотт бессент, антониу гутерреш, оон, совбез