Иран обвинил США в принуждении стран к участию в экономическом терроризме
Аракчи: США принуждают страны к участию в экономическом терроризме против Ирана
© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты против военной операции США и Израиля в Иране
ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. США принуждают не участвовавшие в войне с Ираном страны к участию в "экономическом терроризме" против Тегерана, ООН должна потребовать от Вашингтона прекратить это, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Министр направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу и членам Организации.
"Тогда США приняли решение преследовать ту же незаконную цель, а именно принудить независимые государства отказаться от своего взвешенного решения не участвовать в акте агрессии и посредством давления вовлечь их в операцию экономического терроризма", - говорится в письме Аракчи, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также призвал Совбез ООН и страны-членов Организации Объединенных Наций осудить экономическое давление США на Ирана и потребовать от Вашингтона прекратить меры по принуждению третьих стран изменить свои отношения с другими государствами.
Глава МИД Ирана добавил, что для ООН настал "судьбоносный момент" по отстаиванию принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана, назвав операцию изоляцией беспрецедентного масштаба.
Глава американского минфина Скотт Бессент заявлял, что экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. Бессент пообещал, что США будут затягивать петлю и перекрывать все возможные источники доходов, за счет которых финансируются иранские власти.