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В ГД предложили размещать статистику эффективности камер фиксации нарушений

В ГД предложили размещать статистику эффективности камер фиксации нарушений - 26.08.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили размещать статистику эффективности камер фиксации нарушений

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили размещать на сайте МВД РФ сведения о результатах... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:19+0300

2026-08-26T17:19+0300

2026-08-26T17:19+0300

общество

россия

авто

новые люди

госдума

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером палаты Владиславом Даванковым предложили размещать на сайте МВД РФ сведения о результатах работы камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в в статью 22.1 ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Предлагается дополнить часть 12 статьи 22.1 федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ обязанностью размещать на официальном сайте министерства внутренних дел Российской Федерации сведения о результатах применения каждого стационарного, передвижного и мобильного средства фиксации нарушений правил дорожного движения", - сказано в пояснительной записке. Согласно документу, предусматривается публикация количества зафиксированных нарушений по видам, а для мест установки стационарных и передвижных средств фиксации — также количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых за сопоставимые периоды до и после начала применения средств фиксации. "Предлагаемый подход соответствует направлениям государственной политики в области безопасности дорожного движения. Стратегия повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года… относит к управлению в этой сфере целеполагание, прогнозирование, планирование, мониторинг и контроль, предусматривает развитие подходов к выявлению аварийно-опасных и потенциально опасных участков дорог и создание системы их мониторинга", - отмечается в тексте пояснительной записки. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит прозрачность применения средств автоматической фотовидеофиксации, позволит гражданам и органам власти сопоставлять основания размещения камеры с фактической динамикой безопасности, создаст единый подход к оценке необходимости сохранения, переноса или дополнительного оснащения мест контроля.

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общество , россия, авто, новые люди, госдума