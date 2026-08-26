Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива
КСИР: Тегеран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе
ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, подразделения ВС страны) Хосейн Мохеби.
МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу.
"В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана", - приводит слова Мохеби пресс-служба КСИР.
Он добавил, что пролив останется закрытым, пока США примут иранские условия. Тегеран ранее заявлял, что условием для открытия Ормузского пролива является выполнение США меморандума о прекращении конфликта, в том числе положений, касающихся прекращения боев "на всех фронтах" и снятия морской блокады.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.