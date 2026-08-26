https://1prime.ru/20260826/ksir-872697186.html

Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива

Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ

Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива

Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:51+0300

2026-08-26T14:51+0300

2026-08-26T14:55+0300

нефть

иран

ормузский пролив

сша

дональд трамп

мид

ксир

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869583667_0:99:3293:1951_1920x0_80_0_0_fb9374190fd026b8be51a2d5932abc20.jpg

ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, подразделения ВС страны) Хосейн Мохеби. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. "В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана", - приводит слова Мохеби пресс-служба КСИР. Он добавил, что пролив останется закрытым, пока США примут иранские условия. Тегеран ранее заявлял, что условием для открытия Ормузского пролива является выполнение США меморандума о прекращении конфликта, в том числе положений, касающихся прекращения боев "на всех фронтах" и снятия морской блокады. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп, мид, ксир