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Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива
Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива - 26.08.2026, ПРАЙМ
Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива
Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:51+0300
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нефть
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ормузский пролив
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ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, подразделения ВС страны) Хосейн Мохеби. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. "В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана", - приводит слова Мохеби пресс-служба КСИР. Он добавил, что пролив останется закрытым, пока США примут иранские условия. Тегеран ранее заявлял, что условием для открытия Ормузского пролива является выполнение США меморандума о прекращении конфликта, в том числе положений, касающихся прекращения боев "на всех фронтах" и снятия морской блокады. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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нефть, иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп, мид, ксир
Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, США, Дональд Трамп, МИД, КСИР
14:51 26.08.2026 (обновлено: 14:55 26.08.2026)
 
Иран и Оман договорились о разделении доходов от Ормузского пролива

КСИР: Тегеран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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ТЕГЕРАН, 26 авг - ПРАЙМ. Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, подразделения ВС страны) Хосейн Мохеби.
МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместным разминированием маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу.
"В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности касательно доли каждой из сторон в водах пролива, а также касательно доли доходов Ирана и Омана", - приводит слова Мохеби пресс-служба КСИР.
Он добавил, что пролив останется закрытым, пока США примут иранские условия. Тегеран ранее заявлял, что условием для открытия Ормузского пролива является выполнение США меморандума о прекращении конфликта, в том числе положений, касающихся прекращения боев "на всех фронтах" и снятия морской блокады.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США заявляло, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
 
НефтьИРАНОрмузский проливСШАДональд ТрампМИДКСИР
 
 
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