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Миллионы машин проехали по трассе М-12 "Восток", заявил Хуснуллин

Миллионы машин проехали по трассе М-12 "Восток", заявил Хуснуллин - 26.08.2026, ПРАЙМ

Миллионы машин проехали по трассе М-12 "Восток", заявил Хуснуллин

Миллионы машин проехали по трассе М-12 "Восток", за год по ней перевозится 70-80 миллионов тонн груза, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:22+0300

2026-08-26T14:22+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Миллионы машин проехали по трассе М-12 "Восток", за год по ней перевозится 70-80 миллионов тонн груза, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В среду в национальном центре "Россия" в рамках Всероссийского проекта "С чего начинается Родина" прошла встреча из цикла "Родина – это люди" на тему "Качественное жилье и транспортная инфраструктура". Ключевым спикером мероприятия выступил Хуснуллин. "Когда мы, например, построили трассу М-12, она идет практически параллельно трассе М-7, вот трафик на М-7 упал всего на 5%, а на М-12 трафик появился - уже миллионы машин проехали по этой трассе, 70-80 миллионов тонн груза в год идет только на трассе М-12. В этом году мы ее продолжаем и запустим до Тюмени", - сказал Хуснуллин в ходе выступления. Трасса М-12 "Восток" - автомобильная магистраль, которая связывает Москву с Екатеринбургом. В марте 2025 года президент России Владимир Путин запустил движение беспилотного грузового транспорта по М-12. Открытие скоростной автотрассы до Тюмени запланировано на декабрь, доложил Хуснуллин в июле Путину.

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