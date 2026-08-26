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Минприроды ожидает прирост прогнозных ресурсов плавикового шпата

Минприроды ожидает прирост прогнозных ресурсов плавикового шпата - 26.08.2026, ПРАЙМ

Минприроды ожидает прирост прогнозных ресурсов плавикового шпата

Минприроды РФ ожидает прирост прогнозных ресурсов плавикового шпата в размере 2 миллионов тонн к 2028 году, сообщило ведомство со ссылкой на министра природных... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:54+0300

2026-08-26T11:54+0300

2026-08-26T11:54+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Минприроды РФ ожидает прирост прогнозных ресурсов плавикового шпата в размере 2 миллионов тонн к 2028 году, сообщило ведомство со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. "Работы идут на Кахтарминской площади в Красноярском крае. Уже установлены зоны флюоритизации, локализованы перспективные участки. Ожидаем к 2028 году прирост прогнозных ресурсов плавикового шпата в размере двух миллионов тонн", - приводятся в сообщении слова главы министерства. Козлов добавил, что инвестиции государства в разведку плавикового шпата за последние три года составляют 388 миллионов рублей, а в 2026 году на поиски этого полезного ископаемого из федерального бюджета выделено еще почти 160 миллионов рублей. При этом частные вложения за последние два года составили 68 миллионов рублей, на текущий год запланировано 12,7 миллиона рублей, уточняется в релизе. Отмечается, что к освоению подготавливаются четыре месторождения: Наранское и Осеннее в Бурятии, а также Пограничное и Вознесенское в Приморском крае со сроком ввода в эксплуатацию в 2029 году и общей мощностью по добыче и переработке до миллиона тонн руды в год. На данный момент добыча плавикового шпата пока идет только в Бурятии на двух месторождениях: флюоритовом Эгитинском и комплексном Ермаковском. По итогам 2025 года добыто 26 тысяч тонн шпата. Эгитинский ГОК – пока единственный производитель в России, в прошлом году он выпустил 19,5 тысячи тонн концентратов с содержанием плавикового шпата 95,5%. По размеру сырьевой базы данного полезного ископаемого Россия занимает пятое место в мире. Запасы, заключенные в 44 месторождениях, составляют 34,1 миллиона тонн. Крупнейшим в РФ участком недр является Гозогор в Забайкалье с запасами 5,1 миллиона тонн, который был открыт в прошлом году. Плавиковый шпат широко применяется в промышленности - для покрытия кухонной посуды, производства алюминия, стекла, керамики и цемента. Кроме того, он используется для изготовления высококачественных линз для телескопов, микроскопов, дорогих фотоаппаратов, и даже приборов ночного видения.

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нефть, россия, бурятия, красноярский край, приморский край, александр козлов, минприроды