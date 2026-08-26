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Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд
Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд - 26.08.2026, ПРАЙМ
Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд
Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:35+0300
2026-08-26T14:35+0300
бизнес
россия
ярославль
москва
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "Запустили первый двухэтажный поезд в Ярославль. Скоростной поезд №747/748 Москва - Ярославль один из самых быстрых на маршруте", - говорится в сообщении ФПК. Курсирует состав без остановок. Время в пути - 3 часа 4 минуты. Из столицы поезд отправляется в 13.00, в обратном направлении - в 21.28. В составе - вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-бистро.
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бизнес, россия, ярославль, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
14:35 26.08.2026
 
Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд

Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Запустили первый двухэтажный поезд в Ярославль. Скоростной поезд №747/748 Москва - Ярославль один из самых быстрых на маршруте", - говорится в сообщении ФПК.
Курсирует состав без остановок. Время в пути - 3 часа 4 минуты.
Из столицы поезд отправляется в 13.00, в обратном направлении - в 21.28.
В составе - вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-бистро.
 
БизнесРОССИЯЯРОСЛАВЛЬМОСКВАФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
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