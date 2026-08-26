https://1prime.ru/20260826/moskva-872696178.html
Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд
Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд - 26.08.2026, ПРАЙМ
Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд
Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:35+0300
2026-08-26T14:35+0300
2026-08-26T14:35+0300
бизнес
россия
ярославль
москва
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872696178.jpg?1787744103
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Запустили первый двухэтажный поезд в Ярославль. Скоростной поезд №747/748 Москва - Ярославль один из самых быстрых на маршруте", - говорится в сообщении ФПК.
Курсирует состав без остановок. Время в пути - 3 часа 4 минуты.
Из столицы поезд отправляется в 13.00, в обратном направлении - в 21.28.
В составе - вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-бистро.
ярославль
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ярославль, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд
Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Запустили первый двухэтажный поезд в Ярославль. Скоростной поезд №747/748 Москва - Ярославль один из самых быстрых на маршруте", - говорится в сообщении ФПК.
Курсирует состав без остановок. Время в пути - 3 часа 4 минуты.
Из столицы поезд отправляется в 13.00, в обратном направлении - в 21.28.
В составе - вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-бистро.