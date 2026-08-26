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Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд

Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд - 26.08.2026, ПРАЙМ

Из Москвы в Ярославль начал курсировать первый двухэтажный поезд

Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:35+0300

2026-08-26T14:35+0300

2026-08-26T14:35+0300

бизнес

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федеральная пассажирская компания

ржд

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первый двухэтажный поезд начал курсировать из Москвы в Ярославль и обратно, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "Запустили первый двухэтажный поезд в Ярославль. Скоростной поезд №747/748 Москва - Ярославль один из самых быстрых на маршруте", - говорится в сообщении ФПК. Курсирует состав без остановок. Время в пути - 3 часа 4 минуты. Из столицы поезд отправляется в 13.00, в обратном направлении - в 21.28. В составе - вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-бистро.

ярославль

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