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Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в I полугодии выросла на 34,4%

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в I полугодии выросла на 34,4% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в I полугодии выросла на 34,4%

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО выросла в прошлом полугодии на 34,4% в годовом выражении, до 15,902 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:01+0300

2026-08-26T14:01+0300

2026-08-26T14:01+0300

нефть

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО выросла в прошлом полугодии на 34,4% в годовом выражении, до 15,902 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка составила 120,45 миллиарда рублей, что на 0,7% выше, чем годом ранее. Себестоимость реализации снизилась на 13,1%, до 73,437 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства составили 148,464 миллиарда рублей после 74,023 миллиарда в конце прошлого года. Краткосрочные обязательства за этот период снизились с 138,074 до 66,617 миллиарда рублей. "Русснефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

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нефть, бизнес, русснефть