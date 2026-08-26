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Нефть дешевеет в среду до минимумов середины августа - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет в среду до минимумов середины августа
Нефть дешевеет в среду до минимумов середины августа - 26.08.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в среду до минимумов середины августа
Мировые цены на нефть в среду утром теряют в среднем 2%, до минимумов примерно середины августа, на сигналах ослабления напряженности на Ближнем Востоке,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:59+0300
2026-08-26T09:59+0300
нефть
рынок
ближний восток
иран
сша
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром теряют в среднем 2%, до минимумов примерно середины августа, на сигналах ослабления напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.43 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,98% относительно предыдущего закрытия - до 85,54 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 2,39% - до 80,39 доллара за баррель. Нефть Brent второй день торгуется ниже уровня в 86 долларов за баррель - ниже этой отметки впервые с 13 августа, WTI - второй день ниже 81 доллара, ниже этого уровня впервые с 14 августа. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Днем ранее Иран сообщил, что обсудил с Оманом создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу. "Похоже, что в нефть сейчас начинает закладываться скорее более раннее мирное соглашение, чем более позднее. Поскольку некоторое количество нефти все еще проходит через пролив, Иран и США, скорее всего, окажутся в новой стадии деэскалации, так как обе стороны ищут пути выхода из конфликта", - цитирует агентство Блумберг мнение старшего вице-президента по торговле в BOK Financial Securities Inc. Денниса Кисслера (Dennis Kissler). Инвесторы также ожидают выхода позднее в среду еженедельной статистики по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 августа выросли на 1,9 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) оценил рост коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю в 4,2 миллиона баррелей при прогнозе увеличения на 1,8 миллиона.
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нефть, рынок, ближний восток, иран, сша
Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, США
09:59 26.08.2026
 
Нефть дешевеет в среду до минимумов середины августа

Нефть дешевеет в среду на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром теряют в среднем 2%, до минимумов примерно середины августа, на сигналах ослабления напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.43 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,98% относительно предыдущего закрытия - до 85,54 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 2,39% - до 80,39 доллара за баррель.
Нефть Brent второй день торгуется ниже уровня в 86 долларов за баррель - ниже этой отметки впервые с 13 августа, WTI - второй день ниже 81 доллара, ниже этого уровня впервые с 14 августа.
Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Днем ранее Иран сообщил, что обсудил с Оманом создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу.
"Похоже, что в нефть сейчас начинает закладываться скорее более раннее мирное соглашение, чем более позднее. Поскольку некоторое количество нефти все еще проходит через пролив, Иран и США, скорее всего, окажутся в новой стадии деэскалации, так как обе стороны ищут пути выхода из конфликта", - цитирует агентство Блумберг мнение старшего вице-президента по торговле в BOK Financial Securities Inc. Денниса Кисслера (Dennis Kissler).
Инвесторы также ожидают выхода позднее в среду еженедельной статистики по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 августа выросли на 1,9 миллиона баррелей.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) оценил рост коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю в 4,2 миллиона баррелей при прогнозе увеличения на 1,8 миллиона.
 
НефтьРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАНСША
 
 
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