https://1prime.ru/20260826/neft-872683192.html

Нефть дешевеет в среду до минимумов середины августа

Нефть дешевеет в среду до минимумов середины августа - 26.08.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в среду до минимумов середины августа

Мировые цены на нефть в среду утром теряют в среднем 2%, до минимумов примерно середины августа, на сигналах ослабления напряженности на Ближнем Востоке,... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:59+0300

2026-08-26T09:59+0300

2026-08-26T09:59+0300

нефть

рынок

ближний восток

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром теряют в среднем 2%, до минимумов примерно середины августа, на сигналах ослабления напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.43 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,98% относительно предыдущего закрытия - до 85,54 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 2,39% - до 80,39 доллара за баррель. Нефть Brent второй день торгуется ниже уровня в 86 долларов за баррель - ниже этой отметки впервые с 13 августа, WTI - второй день ниже 81 доллара, ниже этого уровня впервые с 14 августа. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Днем ранее Иран сообщил, что обсудил с Оманом создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу. "Похоже, что в нефть сейчас начинает закладываться скорее более раннее мирное соглашение, чем более позднее. Поскольку некоторое количество нефти все еще проходит через пролив, Иран и США, скорее всего, окажутся в новой стадии деэскалации, так как обе стороны ищут пути выхода из конфликта", - цитирует агентство Блумберг мнение старшего вице-президента по торговле в BOK Financial Securities Inc. Денниса Кисслера (Dennis Kissler). Инвесторы также ожидают выхода позднее в среду еженедельной статистики по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 августа выросли на 1,9 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) оценил рост коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю в 4,2 миллиона баррелей при прогнозе увеличения на 1,8 миллиона.

ближний восток

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, ближний восток, иран, сша