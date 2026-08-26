https://1prime.ru/20260826/neft-872691226.html
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов
Мировые цены на нефть ускорили снижение примерно до 3%, стоимость барреля марки Brent впервые с 10 августа опустилась ниже 85 долларов, следует из данных... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:05+0300
2026-08-26T12:05+0300
2026-08-26T12:05+0300
нефть
торги
цена за баррель
баррель
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение примерно до 3%, стоимость барреля марки Brent впервые с 10 августа опустилась ниже 85 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 11.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,7% относительно предыдущего закрытия - до 84,91 доллара за баррель, показатель впервые с 10 августа опустился ниже 85 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,06% - до 79,84 доллара за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, цена за баррель, баррель
Нефть, Торги, цена за баррель, баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов
Цена барреля нефти марки Brent впервые с 10 августа опустилась ниже 85 долларов
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение примерно до 3%, стоимость барреля марки Brent впервые с 10 августа опустилась ниже 85 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,7% относительно предыдущего закрытия - до 84,91 доллара за баррель, показатель впервые с 10 августа опустился ниже 85 долларов.
Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,06% - до 79,84 доллара за баррель.