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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов - 26.08.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 85 долларов

Мировые цены на нефть ускорили снижение примерно до 3%, стоимость барреля марки Brent впервые с 10 августа опустилась ниже 85 долларов, следует из данных... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:05+0300

2026-08-26T12:05+0300

2026-08-26T12:05+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение примерно до 3%, стоимость барреля марки Brent впервые с 10 августа опустилась ниже 85 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 11.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,7% относительно предыдущего закрытия - до 84,91 доллара за баррель, показатель впервые с 10 августа опустился ниже 85 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 3,06% - до 79,84 доллара за баррель.

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