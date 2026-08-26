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В Рязанской области утвердят перечень опасных видов инвазивных растений - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В Рязанской области утвердят перечень опасных видов инвазивных растений
В Рязанской области утвердят перечень опасных видов инвазивных растений - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области утвердят перечень опасных видов инвазивных растений
Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, в Рязанской области планируется утвердить в начале сентября, | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:06+0300
2026-08-26T16:20+0300
общество
рязанская область
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872701427.jpg?1787750444
РЯЗАНЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, в Рязанской области планируется утвердить в начале сентября, сообщили РИА Новости в министерстве природопользования региона. В среду в Россельхознадзоре РИА Новости информировали, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Рязанской области, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского. "В Рязанской области разработан проект постановления "Об утверждении перечней опасных видов инвазивных (чужеродных) растений на территории Рязанской области". Проект постановления будет рассмотрен на заседании Правительства Рязанской области 1-2 сентября 2026 года, подписан и опубликован не позднее 5 рабочих дней со дня подписания", - отметили в министерстве. Ведомство уточнило, что в планируемые к принятию региональные перечни вошли борщевик Сосновского и клен ясенелистный.
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общество , рязанская область, россельхознадзор
Общество , Рязанская область, Россельхознадзор
16:06 26.08.2026 (обновлено: 16:20 26.08.2026)
 
В Рязанской области утвердят перечень опасных видов инвазивных растений

В Рязанской области в начале сентября утвердят перечень опасных видов инвазивных растений

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РЯЗАНЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Перечень опасных видов инвазивных растений, об ускорении принятия которого просил Россельхознадзор, в Рязанской области планируется утвердить в начале сентября, сообщили РИА Новости в министерстве природопользования региона.
В среду в Россельхознадзоре РИА Новости информировали, что ведомство обратилось к главам семи регионов, в том числе Рязанской области, с просьбой ускорить утверждение перечня опасных видов инвазивных растений и включить туда борщевик Сосновского.
"В Рязанской области разработан проект постановления "Об утверждении перечней опасных видов инвазивных (чужеродных) растений на территории Рязанской области". Проект постановления будет рассмотрен на заседании Правительства Рязанской области 1-2 сентября 2026 года, подписан и опубликован не позднее 5 рабочих дней со дня подписания", - отметили в министерстве.
Ведомство уточнило, что в планируемые к принятию региональные перечни вошли борщевик Сосновского и клен ясенелистный.
 
ОбществоРязанская областьРоссельхознадзор
 
 
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