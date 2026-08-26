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Правительство Киргизии продлило субсидирование субъектов рынка ГСМ - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство Киргизии продлило субсидирование субъектов рынка ГСМ
Правительство Киргизии продлило субсидирование субъектов рынка ГСМ - 26.08.2026, ПРАЙМ
Правительство Киргизии продлило субсидирование субъектов рынка ГСМ
Правительство Киргизии для стабилизации рыночных цен продлило до 31 декабря субсидирование субъектов рынка горюче-смазочных материалов, соответствующее... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:24+0300
2026-08-26T12:24+0300
киргизия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство Киргизии для стабилизации рыночных цен продлило до 31 декабря субсидирование субъектов рынка горюче-смазочных материалов, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. В мае кабмин ввел субсидирование субъектов рынка горюче-смазочных материалов, импортирующих и реализующих ГСМ, для предотвращения резкого роста цен на топливо до 30 сентября. "Внести в постановление кабинета министров Кыргызской Республики "О мерах по стабилизации рыночных цен на горюче-смазочные материалы и внесении изменений в некоторые решения кабинета министров Кыргызской Республики" от 25 мая 2026 года... в пункте 3 слова "30 сентября" заменить словами "31 декабря", - говорится в постановлении. Отмечается, что субсидия распространяется на Аи-92, дизельное топливо и сжиженный газ. Документом установлены фиксированные цены приобретения импортированных ГСМ в размере 960 долларов за тонну бензина марки Аи-92, 1 тысячу 50 долларов за дизтопливо и 650 долларов за сжиженный газ. "Размер субсидий определяется как разница между фиксированной ценой, определенной решением кабинета министров Кыргызской Республики, и стоимостью импортируемых горюче-смазочных материалов согласно контрактам и счетам-фактурам (инвойсам) при импорте с учетом расходов на транспортировку", - говорится в документе. Отмечается, что компенсация будет предоставляться предпринимателям, заключившим соглашение об установлении цен. Постановление принято в целях обеспечения экономической безопасности, бесперебойного снабжения ГСМ жителей республики и оказания государственной поддержки субъектам национальной экономики. В августе премьер республики Адылбек Касымалиев сообщал, что цены на горюче-смазочные материалы продолжат расти из-за геополитической ситуации. С начала года цены на ГСМ в Киргизии выросли примерно на 15-20%.
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киргизия
КИРГИЗИЯ
12:24 26.08.2026
 
Правительство Киргизии продлило субсидирование субъектов рынка ГСМ

Правительство Киргизии продлило до 31 декабря субсидирование субъектов рынка ГСМ

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Правительство Киргизии для стабилизации рыночных цен продлило до 31 декабря субсидирование субъектов рынка горюче-смазочных материалов, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
В мае кабмин ввел субсидирование субъектов рынка горюче-смазочных материалов, импортирующих и реализующих ГСМ, для предотвращения резкого роста цен на топливо до 30 сентября.
"Внести в постановление кабинета министров Кыргызской Республики "О мерах по стабилизации рыночных цен на горюче-смазочные материалы и внесении изменений в некоторые решения кабинета министров Кыргызской Республики" от 25 мая 2026 года... в пункте 3 слова "30 сентября" заменить словами "31 декабря", - говорится в постановлении.
Отмечается, что субсидия распространяется на Аи-92, дизельное топливо и сжиженный газ. Документом установлены фиксированные цены приобретения импортированных ГСМ в размере 960 долларов за тонну бензина марки Аи-92, 1 тысячу 50 долларов за дизтопливо и 650 долларов за сжиженный газ.
"Размер субсидий определяется как разница между фиксированной ценой, определенной решением кабинета министров Кыргызской Республики, и стоимостью импортируемых горюче-смазочных материалов согласно контрактам и счетам-фактурам (инвойсам) при импорте с учетом расходов на транспортировку", - говорится в документе.
Отмечается, что компенсация будет предоставляться предпринимателям, заключившим соглашение об установлении цен. Постановление принято в целях обеспечения экономической безопасности, бесперебойного снабжения ГСМ жителей республики и оказания государственной поддержки субъектам национальной экономики.
В августе премьер республики Адылбек Касымалиев сообщал, что цены на горюче-смазочные материалы продолжат расти из-за геополитической ситуации. С начала года цены на ГСМ в Киргизии выросли примерно на 15-20%.
 
КИРГИЗИЯ
 
 
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